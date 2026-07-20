Une star espagnole déclare : « J’ai connu l’amertume… et je pourrais aujourd’hui mettre un terme à ma carrière internationale. »

Le remplaçant Nico Williams a joué un rôle décisif dans le sacre de l'équipe nationale espagnole à la Coupe du monde 2026, après avoir offert le but de la victoire face à l'Argentine, inscrit par Ferran Torres.

Williams est arrivé au Mondial alors qu’il traînait encore les séquelles d’une saison éprouvante, ponctuée de blessures, mais il refusait de renoncer à la compétition.

Il avait temporairement perdu sa place de titulaire au cours du tournoi, mais il est revenu en finale, comme il l’avait déjà fait lors de l’Euro 2024, contribuant ainsi à guider l’Espagne vers son deuxième titre mondial.

«C’est incroyable», a-t-il confié au journal Sport. «J’ai traversé des moments difficiles et j’ai connu l’amertume, mais je vis aujourd’hui un moment de gloire et d’apogée.»

Il a ajouté : « Que puis-je dire ? C’est le plus beau jour de ma vie après tout ce que j’ai traversé cette année. J’espère que beaucoup de gens célèbrent cet exploit autant que moi. C’est pour eux, pour mes amis et ma famille. »

La joie était palpable sur les visages des joueurs espagnols, surtout ceux de Lamine Yamal et de Nico Williams. Le duo, déjà artisan du sacre à l’Euro, a savouré un nouveau titre mondial sur la pelouse.

Nico a ajouté en plaisantant : « Après une année si difficile, devenir champion du monde, c’est complètement fou. Pour ma part, je peux prendre ma retraite internationale dès maintenant. »

Puis il s’est corrigé en riant : « Je plaisante, je plaisante. »

Dans l’euphorie, son coéquipier Lamine Yamal lui a toutefois reproché en rigolant une action offensive qui aurait pu sceller l’issue du match ; Nico a alors clarifié ce qu’il s’était passé lors de cette contre-attaque.

La star de l’Athletic Bilbao a expliqué : « J’étais trop impétueux. Après avoir dépassé le défenseur avec le ballon, j’ai eu l’impression de perdre connaissance tant j’étais épuisé. J’étais à bout de forces, Lamine m’a dit qu’il était seul, mais je ne l’ai pas vu. »