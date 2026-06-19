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Une star espagnole assure : « Il nous suffit de toucher le ballon deux ou trois fois pour battre l’Arabie saoudite. »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
D. Olmo
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Une déclaration fracassante avant le choc tant attendu

L'une des stars de la sélection espagnole a tenu des propos remarqués à la veille du match face à l'Arabie saoudite, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Lors de la première journée, l’Arabie saoudite a fait match nul contre l’Uruguay (1-1), tandis que l’Espagne n’a pas réussi à battre le Cap-Vert, le match se soldant par un 0-0. Les deux formations totalisent donc un point dans le groupe 8.

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Dani Olmo, milieu de terrain du FC Barcelone et de la Roja, a prévenu la presse : « Nous savons que nous allons affronter une équipe qui jouera avec un bloc défensif très compact, mais nous gérerons la situation du mieux possible, car notre objectif est la victoire. »

Il a ajouté : « Nous n’avons pas besoin de toucher beaucoup le ballon contre l’Arabie saoudite ; le mieux est d’enchaîner deux ou trois bonnes passes pour trouver le chemin des filets et remporter la victoire. Notre objectif est de marquer plus d’un but pour assurer le résultat. »

Coupe du monde
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Espagne
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Arabie saoudite
KSA

Il a conclu : « Nous sommes venus à la Coupe du monde avec un seul objectif : remporter la victoire et continuer à travailler pour aller le plus loin possible. »


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