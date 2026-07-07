Une star égyptienne l’assure : « Un duel avec Messi ? Nous ne nous focalisons pas sur un seul joueur. »

Mustafa Zico, joueur de l’équipe nationale égyptienne, a affirmé que tous les Pharaons mesuraient l’ampleur de leur responsabilité à la veille du match très attendu contre l’Argentine, aujourd’hui, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que le soutien du public constituait leur principale source de motivation pour poursuivre leur parcours dans la compétition.

Dans des déclarations au site officiel de la Fédération égyptienne de football, Zico a souligné que l’équipe bénéficiait d’un soutien populaire et moral considérable, source de motivation supplémentaire pour les joueurs et le staff technique afin de donner le meilleur d’eux-mêmes face au tenant du titre.

Il a ajouté : « Nous sommes pleinement conscients de l’ampleur de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, et nous nous efforçons d’atteindre le meilleur niveau possible afin de poursuivre notre parcours dans la compétition et de réaliser le rêve des supporters égyptiens. »

Interrogé sur l’affrontement attendu avec le capitaine argentin Lionel Messi, Zico a souligné son respect pour la star tout en refusant de focaliser uniquement sur lui : « Messi est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais nous ne nous concentrons pas sur un seul joueur, mais bien sur l’équipe d’Argentine dans son ensemble. »

Il a conclu en reconnaissant la difficulté de la rencontre tout en affirmant : « Affronter l’Argentine sera très dur, mais nous entrerons sur le terrain pour gagner. »

Les Pharaons abordent cette rencontre après avoir confirmé leur forme lors de la Coupe du monde 2026 : ils ont d’abord éliminé l’Australie au premier tour à élimination directe avant de rejoindre les huitièmes, où ils défieront donc les champions en titre sur la pelouse du stade d’Atlanta.

De son côté, l’Argentine a validé son billet pour les huitièmes après un parcours parfait en phase de groupes, puis une victoire aux forceps 3-2 face au Cap-Vert après prolongation en seizièmes, fixant ainsi son rendez-vous avec les Pharaons dans l’affiche phare de ce tour.

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