Le Brésilien Endrick réévalue son avenir avec le Real Madrid, après avoir ressenti de la frustration en raison de ses opportunités limitées avec l'équipe première, au moment où ses représentants ont commencé à sonder plusieurs clubs de Premier League anglaise, concernant la possibilité d'un transfert lors du mercato actuel.

L'attaquant brésilien, qui a fêté ses vingt ans le mois dernier, espérait revenir au stade Santiago-Bernabéu cet été et se disait prêt à disputer une place de titulaire de façon régulière, après ses belles performances durant son prêt à l'Olympique Lyonnais la saison dernière.

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Mais les calculs de la Maison-Blanche ont considérablement changé au cours de la dernière période, après que le club a recruté Carlos Espí pour renforcer le poste d'attaquant et a bouclé un transfert d'une valeur dépassant les 100 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Yan Diomande, en plus de la prolongation du contrat de Vinicius Junior sur une longue durée, ce qui a fait sentir à Endrick que son chemin vers un temps de jeu régulier était devenu plus difficile.

Une option ancienne

Selon le réseau « teamtalk », cela a poussé l'attaquant et son entourage à commencer à étudier la prochaine étape, ses représentants ayant entamé, en collaboration avec des intermédiaires, l'évaluation de la possibilité d'un transfert vers un autre club, la Premier League anglaise étant considérée comme la destination préférée d'Endrick en cas de départ d'Espagne.

Un transfert en Angleterre était une option qu'Endrick avait sérieusement étudiée, avant de choisir de rejoindre le Real Madrid, et l'idée de jouer en Premier League conserve un attrait considérable pour lui.

De son côté, Chelsea reste intéressé par Endrick depuis longtemps, et le contact a été renoué au sujet d'un possible transfert. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Fulham sont également entrés en discussions concernant la situation de l'attaquant brésilien.

Malgré l'élargissement du cercle des intéressés, la conclusion de l'affaire dépendra en fin de compte de la position du Real Madrid, au moment où l'entourage d'Endrick a déjà entamé des discussions avec la direction du club espagnol, concernant la forme éventuelle de son départ.

Florentino Pérez reste l'un des plus grands admirateurs du jeune joueur, et il ne souhaite pas renoncer au projet Endrick au Santiago-Bernabéu, malgré les inquiétudes croissantes du joueur concernant son temps de jeu.

Le Real Madrid préfère le prêt

L'option préférée du Real Madrid consiste à prêter à nouveau Endrick, à l'image de l'accord en vertu duquel il avait rejoint Lyon la saison dernière, avec un prêt sans option d'achat. Ce modèle semble convenir à des clubs comme Tottenham, Aston Villa et Fulham, qui seraient ouverts à recruter le joueur sous cette formule.

En revanche, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea ont fait savoir qu'ils n'envisageraient pas sérieusement l'affaire, sauf si elle comprenait une option d'achat.

Les négociations se poursuivent entre toutes les parties, les représentants d'Endrick continuant leurs discussions avec le Real Madrid durant le week-end, dans une tentative de parvenir à une formule satisfaisant les deux camps.