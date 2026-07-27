Manchester United cherche à profiter du marché des transferts estival pour renforcer son entrejeu avec une recrue de premier plan, après avoir ravivé son intérêt pour l'une des stars du Real Madrid, même si le joueur tenait au départ à poursuivre l'aventure au sein du stade Santiago-Bernabéu et n'envisageait pas de partir lors du mercato actuel.

Selon le journaliste Antón Meana, dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER, le club anglais a placé le Français Aurélien Tchouaméni en tête de ses priorités après l'échec du dossier Elliot Anderson, ce qui en fait l'une de ses cibles majeures avant le début de la nouvelle saison.

Bien que Tchouaméni (26 ans) ait récemment signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, le rapport a affirmé que ce nouvel accord ne garantit pas son maintien au sein du club madrilène, qui étudie une restructuration de son entrejeu, dans le cadre de son intérêt pour un recrutement de Rodri, le joueur de Manchester City, en plus de l'ailier de Leipzig Yan Diomande.

Il a indiqué que le milieu de terrain français est désormais ouvert à l'idée d'un transfert vers Manchester United si le Real Madrid lui fait savoir qu'il ne fait plus partie de son projet futur, alors qu'il préférait auparavant poursuivre son parcours avec le club madrilène et rester parmi ses éléments essentiels.

Malgré la complexité des négociations, Manchester United compte poursuivre ses tentatives pour convaincre le joueur et le Real Madrid de finaliser la transaction, profitant de la probable reconfiguration de l'entrejeu du club espagnol au cours de la prochaine période.

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