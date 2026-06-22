Une star du Real Madrid fait ses adieux au club : l'heure est venue de partir !

Tre Liles, star du Real Madrid, a créé l’événement sur les réseaux sociaux en diffusant une vidéo qui ressemblait fort à un au revoir à la capitale espagnole après seulement une saison.

Alors qu’il s’apprêtait à monter dans l’avion, la star du basket a déclaré : « Madrid a été formidable, mais il est temps de partir », semant le doute chez les supporters sur son avenir au sein du club madrilène.

Selon ses propres publications, il a ajouté avant d’embarquer pour une destination tenue secrète : « J’ai vécu une expérience formidable. J’apprécie l’amour que m’ont témoigné tous les supporters madrilènes. »

Il conclut la séquence par une phrase énigmatique : « La vraie question est… Où est Lyle ? », accompagnée de cette légende : « L’histoire n’est pas écrite par le destin, mais par l’expérience ».

Arrivé l’été dernier pour un prêt d’une saison, l’arrière avait surpris le club par ses performances et avait permis aux dirigeants de songer à le conserver.

Contrairement à d’autres joueurs, l’Américain avait choisi de vivre au cœur de la capitale, publiant régulièrement des vidéos de ses balades et de ses cafés préférés. Fin 2025, il s’était même interrogé dans l’une de ces publications : « Pourquoi ne pas rester à Madrid plus longtemps ? », une question qui avait nourri l’espoir du club de le convaincre de prolonger son séjour dans la ville dont il était tombé amoureux.

Néanmoins, son désir de rentrer au Canada a toujours été clair, poussant le Real Madrid à multiplier les efforts pour égaler les offres d’autres clubs, surtout après sa demi-finale de haut vol (20,5 points, 7,5 rebonds, indice d’efficacité 24,5).

Sur la scène européenne, il a compilé 13,5 points à 45,9 % à trois points, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour un indice de performance de 15,1 en 21 minutes de jeu.

En Liga Endesa, il a compilé 11,7 points (à 37,4 % à trois points), 5 rebonds et 1,8 passe décisive pour un indice d’évaluation de 14,1 en 20 minutes et 50 secondes de jeu.

Rappelons qu’après dix saisons en NBA – où il a porté les couleurs du Jazz, des Nuggets, des Spurs, des Pistons et des Kings – Liles a choisi de rejoindre le Real Madrid lors d’un transfert surprise.