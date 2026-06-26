Une star du Real Madrid fait officiellement ses adieux au Bernabéu : « Je pars l'esprit tranquille »

L'Espagnol Dani Ceballos a mis un terme à son aventure au Real Madrid après neuf ans au sein du club merengue. Les deux parties ont trouvé un accord à l'amiable pour résilier le contrat qui courait jusqu'en 2027, rendant le milieu de terrain libre de tout engagement à compter du 1er juillet prochain. une décision qui ouvre la voie à un éventuel retour dans son club formateur, le Real Betis.

Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a confirmé cet accord à l’amiable, remercié le milieu de terrain pour son engagement et son dévouement durant ses années sous le maillot blanc, et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière, rappelant que « le Real Madrid restera toujours sa maison ».

Cette issue intervient après que le milieu de terrain a été écarté des plans du nouvel entraîneur José Mourinho, précipitant ainsi la résiliation un an avant l’échéance initiale du contrat.

Le joueur a renoncé à son salaire net d’environ 5 millions d’euros par an (10 millions au total), une décision qui permet au club de réduire sa masse salariale et de dégager une somme importante de son budget.

Dans un message d’adieu émouvant, Ceballos a déclaré : « Après neuf ans, l’heure est venue de tourner la page sur l’un des chapitres les plus marquants de ma vie. Ce choix n’a rien d’évident et la saison écoulée n’a pas été simple, mais je pars en paix, ayant tout donné pour ce maillot. C’est un honneur d’avoir défendu ces couleurs et je resterai à jamais reconnaissant envers le Real Madrid. »

De son côté, le Real Betis, club où il s’est révélé, se prépare à entamer des négociations avec son ancien joueur afin de conclure un contrat de quatre ans, assorti d’une option de prolongation, profitant de son statut de joueur libre après avoir précédemment refusé de verser des frais de transfert.