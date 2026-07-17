Une star du Real fait des avances à Mourinho : « Il nous mènera vers les titres »

Le latéral anglais Trent Alexander-Arnold, nouvelle recrue du Real Madrid, s'est dit ravi de travailler sous les ordres de l'entraîneur portugais José Mourinho lors de la préparation estivale. Il a affirmé l'admirer depuis longtemps et avoir hâte d'apprendre à ses côtés.

Le site officiel du Real Madrid a diffusé ses propos sur la plateforme « RM Play », où il a confié : « Tout se passe bien. Il fait chaud et les séances sont très intenses, ce qui est normal en période de préparation. »

Il a ajouté : « Pendant les vacances d’été, on dispose de quelques semaines de repos, puis on reprend progressivement la condition physique. J’étais très prêt et impatient de retrouver les terrains. »

Concernant sa collaboration avec Mourinho, le latéral anglais affirme : « Tout se passe à merveille. J’ai toujours admiré cet entraîneur, que j’ai déjà affronté à plusieurs reprises lorsque je jouais en Angleterre, et c’est un plaisir de travailler avec lui et son staff technique. »

Il ajoute : « Mourinho est un entraîneur à la personnalité forte, aux principes et aux exigences très élevés. J’ai hâte de le connaître davantage, d’apprendre de lui et de ses idées, et je suis convaincu qu’il nous apportera beaucoup et nous mènera vers des titres cette saison. »

Concernant les objectifs du Real Madrid pendant la pré-saison, il a précisé : « Notre priorité est d’atteindre la meilleure condition physique possible, de comprendre la manière dont l’entraîneur souhaite que nous jouions et comment il va construire l’équipe au fil de la saison. »

Il a conclu : « J’ai été éloigné des terrains pendant longtemps, c’est donc formidable de retrouver l’ambiance du football et de poser les bases nécessaires pour disputer une saison couronnée de succès et atteindre nos objectifs. »