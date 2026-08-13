Une star du Mondial : Chelsea rafle une cible de Liverpool et Manchester United

Chelsea a rejoint la course pour le recrutement du milieu de terrain de Monaco Lamine Camara, entrant ainsi dans une lutte passionnante avec Liverpool et Manchester United pour tenter de conclure la transaction.

Camara a passé deux saisons avec Monaco après y avoir signé lors d'un transfert d'un montant de 12,8 millions de livres sterling en provenance de Metz il y a deux ans.

Le joueur âgé de 22 ans a par ailleurs disputé 49 matches avec la sélection du Sénégal et a joué quatre rencontres lors de la Coupe du monde cet été.

Cette semaine, Monaco a rejeté l'offre de Crystal Palace, supérieure à 35 millions de livres sterling, pour s'attacher les services de Camara, dans le but de conserver son milieu de terrain défensif pour au moins une saison supplémentaire.

Mais selon le journal anglais « Metro », citant des rapports de presse français, la position de Monaco devrait être mise à rude épreuve, Chelsea étant le dernier club en date à formuler une offre après Crystal Palace, Manchester United et Liverpool.

Le journal affirme que Monaco réclame une indemnité de transfert de 50 millions d'euros (42,7 millions de livres sterling) pour l'international sénégalais.

Monaco dispose également d'une position de négociation solide, puisqu'il reste encore trois ans à Camara sur son contrat avec le club français.

S'exprimant après la victoire 3-2 de son équipe sur Liverpool à Anfield dimanche dernier, Felipe Luis, l'entraîneur de Monaco, a expliqué qu'il souhaitait voir Camara rester au club.

Luis a déclaré : « Nous voulons bâtir une véritable équipe compétitive. Je suis très égoïste et je veux garder tous les joueurs. Je ne veux qu'aucun d'eux ne parte. »

Il a ajouté : « Mais je sais que les clubs sont contraints de vendre certains de leurs joueurs, ce que nous avons fait. J'espère que nous pourrons le conserver. C'est probablement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. »