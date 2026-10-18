Al-Nassr a essuyé un rebondissement inattendu dans le dossier du recrutement de Hammam Al-Hammami, l'ailier d'Al-Shabab sacré meilleur joueur de la Coupe du Golfe 27, après que des médias ont révélé que le joueur n'avait pas tranché sa position concernant la prolongation de son contrat avec son club, dans un climat de mécontentement lié à la manière dont la direction d'Al-Shabab a géré les tentatives de son transfert vers les rangs du club de Riyad.

Selon les révélations de l'émission « Al-Montasaf », Al-Hammami s'est montré agacé par la volonté de la direction d'Al-Shabab de finaliser un échange avec Al-Nassr, impliquant le transfert du gardien Nawaf Al-Aqidi à Al-Shabab en contrepartie de l'obtention des services de l'ailier saoudien, ce qui a suscité les réserves du joueur quant à la façon dont son avenir est traité.

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Âgé de 22 ans, Al-Hammami dispose d'une situation contractuelle qui lui offre la possibilité de prendre une décision importante pour son avenir, puisque son contrat avec Al-Shabab expire à la fin de la saison en cours. Il a le droit d'entrer en période libre en janvier prochain et de signer dans n'importe quel autre club sans en référer à la direction de son club, pour le rejoindre après l'expiration de son contrat l'été prochain.

Ce rebondissement survient après une hausse remarquable de la côte du joueur, consécutive à ses performances avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe 27, où il a contribué au sacre de l'Arabie saoudite pour la quatrième fois de son histoire et a reçu le trophée de meilleur joueur du tournoi, devenant ainsi l'un des talents locaux les plus en vue, courtisé par les grands clubs.

Al-Nassr avait précédemment manifesté son intérêt pour le recrutement d'Al-Hammami, au vu de son besoin de renforcer ses options offensives avec de jeunes éléments saoudiens, mais l'avenir de l'opération reste ouvert, surtout avec un joueur qui n'a pas tranché sa position sur la prolongation de son contrat, et les informations évoquant son mécontentement face à la proposition d'échange entre les deux clubs.

En face, Al-Shabab fait face à un défi de taille pour conserver son talent, car la poursuite du blocage des négociations de prolongation pourrait ouvrir la voie à un départ libre à la fin de la saison, avec la possibilité de voir d'autres clubs entrer dans les négociations durant la période libre.

Entre le désir d'Al-Nassr de s'offrir le joueur et la position de ce dernier sur la gestion de son dossier de transfert, les prochains mois seront décisifs pour déterminer sa future destination, qu'il s'agisse de poursuivre avec Al-Shabab ou de vivre une nouvelle expérience en Roshn Saudi League.