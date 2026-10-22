Bert Konterman se montre particulièrement enthousiaste quant à la progression du Feyenoord, mais l’ancien international fait part à De Telegraaf de ses réserves au sujet d’un grand nom.

Le Feyenoord s’est incliné 1-0 face au Real Betis mercredi soir, concédant ainsi sa deuxième défaite dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Konterman ne s’inquiète toutefois guère des conséquences de ce revers et s’attend à voir les Rotterdamois montrer un autre visage dimanche contre le PSV.

« Non, quand on voit où en est le Feyenoord aujourd’hui, ce n’est pas un coup dur », estime Konterman auprès de De Telegraaf. Selon l’ancien international, le Feyenoord saura qu’il a laissé passer quelque chose face au Real Betis et qu’il n’a pas montré son culot et son audace habituels, mais l’équipe pourra se reprendre dimanche contre le PSV.

Konterman se montre, de manière générale, particulièrement enthousiaste quant à la progression du Feyenoord. « Je trouve que ça se passe sacrément bien. La formule qu’ils ont imaginée est vraiment bonne », affirme l’ancien défenseur, qui salue également la collaboration entre Sipke Hulshoff et Giovanni van Bronckhorst.

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Givairo Read suscite tout particulièrement l’admiration de Konterman, qui compare même le latéral droit à Denzel Dumfries. « Read a le potentiel pour devenir un Denzel Dumfries. C’est un joueur de grande classe », explique-t-il. Selon Konterman, Read possède peut-être même un potentiel supérieur à celui de Dumfries, car il est plus complet techniquement. « Et son association avec Hadj Moussa à droite est incroyablement bonne. Ces deux-là combinent tellement bien de ce côté », ajoute-t-il.

Konterman se montre nettement moins affirmatif au sujet de Valente, malgré les qualités qu’il reconnaît au milieu de terrain. « Avec Valente, je me demande encore un peu : est-il vraiment aussi bon ? Je ne sais pas s’il est vraiment au plus haut niveau, disons. » Konterman pense néanmoins que Valente peut atteindre, lors d’une prochaine étape, le niveau des clubs qui suivent les meilleurs d’Europe, mais il voit aussi des points précis à améliorer.

« Valente doit encore se montrer un peu plus dur envers lui-même. Pour moi, il est encore un peu dans la même catégorie que Joey Veerman », juge-t-il. « Tous deux sont très bons dans le jeu de position et donnent souvent le ballon à un coéquipier, mais, dans les matches difficiles, il me manque chez eux cette capacité à jouer avec pragmatisme. Un peu plus de maturité, un peu plus d’étoffe. »