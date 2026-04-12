L’attaquant espagnol Ferran Torres a répondu aux critiques en inscrivant un doublé lors de la victoire du Barça face à l’Espanyol (4-1), samedi dernier au Camp Nou, lors du derby catalan comptant pour la 31^e journée de Liga.

Juste avant d’affronter l’Atlético de Madrid mardi prochain en quart de finale retour de la Ligue des champions, l’attaquant a choisi le moment idéal pour mettre fin à sa période de disette offensive, comme le souligne le quotidien catalan Mundo Deportivo.

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L’attaquant n’avait plus fait trembler les filets depuis le 31 janvier dernier, lors de la rencontre face à Elche, toujours en Liga.

L’attaquant du Barça a bien failli inscrire un troisième but face à l’Espanyol, reprenant de la tête un centre d’Erik García, mais l’arbitre, après consultation du VAR, l’a refusé pour une position de hors-jeu de quelques millimètres.

Un geste d’agacement

À la minute de son premier but, l’attaquant a adressé un message sans équivoque : il a agité l’extrémité de ses doigts avant de fermer puis rouvrir les mains, comme pour répondre à ceux qui évoquaient sa longue période de disette devant le but. En effet, depuis deux mois et demi, il avait disputé treize rencontres, titulaire ou remplaçant, sans trouver le chemin des filets.

Ces deux buts portent son total à 17 et 18 toutes compétitions officielles confondues (dont 14 en Liga), lui permettant de se hisser au cinquième rang des buteurs du championnat, à une seule réalisation de Lamine Yamal. et il dépasse désormais les 12 réalisations de son partenaire Robert Lewandowski.

Ces deux réalisations interviennent lors de son 201e match sous le maillot blaugrana, après avoir fêté sa 200e apparition contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (il était entré en fin de rencontre sans marquer).

Selon Mundo Deportivo, Lewandowski devait être titulaire au match retour contre l’Atlético, mais Ferran Torres a marqué des points pour une place de départ grâce à sa solide performance lors du derby de Catalogne.

La star polonaise avait bien commencé la rencontre aller face aux Rojiblancos, mais Hansi Flick l’avait remplacé après l’expulsion de Pau Cubarsi juste avant la mi-temps d’un match que les Madrilènes avaient finalement remporté 2-0 sur la pelouse du Barça.