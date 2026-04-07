Une star du club saoudien Al-Hilal est courtisée par la Serie A

La Juventus vise à recruter l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, star du club saoudien Al-Hilal, lors du prochain mercato estival, dans le cadre d'une initiative ambitieuse qui reflète la volonté du club italien de renforcer son attaque.



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La chaîne italienne « Sky Sports » a révélé ce mardi que la direction de la Juventus avait officiellement pris contact avec celle du Al-Hilal pour discuter de la possibilité d'un transfert de l'international uruguayen à l'Allianz Stadium, le fief de la Vieille Dame à Turin.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté, en citant la chaîne, que la stratégie de recrutement estivale de la Juventus serait étroitement liée à la qualification de l'équipe pour la Ligue des champions la saison prochaine, cette qualification étant un facteur déterminant pour le financement des nouveaux transferts.

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Rappelons que Nunez a rejoint les rangs d'Al-Hilal en provenance de Liverpool en août 2025 pour un montant de 53 millions d'euros.

Au cours de son passage au sein de l'équipe saoudienne, l'attaquant uruguayen a disputé 24 matchs dans différentes compétitions, au cours desquels il a marqué 9 buts et en a délivré 5 autres.



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Al-Hilal avait écarté Nunez de la liste locale du championnat saoudien Roshen après la clôture du mercato hivernal.