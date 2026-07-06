Dans une ambiance électrique au stade Azteca, le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre a offert une soirée exceptionnelle, ponctuée de records historiques et d’exploits individuels.

Julian Quionnis a été le héros de la soirée, poursuivant sa série exceptionnelle et battant plusieurs records qui consolident son statut parmi les plus grandes stars de l’histoire mexicaine de la Coupe du monde, tandis que la série impressionnante de minutes sans encaisser de but du gardien Rangel prenait fin.

L’attaquant d’Al-Qadisiyah, Julian Quionnis, a donc inscrit son nom en lettres d’or au stade Azteca lors de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « Stats Foot », il porte désormais son total à quatre buts en Coupe du monde, rejoignant Javier Hernández et Luis Hernández en tête du classement des meilleurs buteurs mexicains de l’histoire de la compétition.

Selon lesite de statistiques Squawka, il est également le premier Mexicain de l’histoire à participer directement à au moins cinq buts (quatre réalisations et une passe décisive) lors d’une même édition de la Coupe du monde.

De son côté, le compte « Mr. Sheph », spécialisé dans les statistiques, a souligné que le gardien Rangel avait encaissé son premier but lors de la Coupe du monde 2026, mettant ainsi fin à une série exceptionnelle au cours de laquelle il avait conservé ses cages inviolées pendant 384 minutes depuis ses débuts dans la compétition.

Avec ce total, Rangel devient le cinquième gardien de l’histoire de la Coupe du monde à attendre le plus longtemps avant d’encaisser son premier but. Le classement est le suivant : « 518 minutes : Walter Zenga (1990), 443 minutes : Gordon Banks (1966), 401 minutes : Carlos (1986), 395 minutes : Emerson Leão (1974), 384 minutes : Rangel (2026) ».