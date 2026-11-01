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Michael CarrickGetty
Marko Brkic
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Une star du Barça également dans le viseur : Manchester United préparerait une vaste offensive sur le marché des transferts cet hiver

Premier League
LaLiga
F. Lopez
D. Raum
P. Barrios

Manchester United connaît actuellement des difficultés dans plusieurs secteurs. Les dirigeants estiment apparemment devoir aussi renforcer le milieu de terrain axial et souhaitent y recruter.

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Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le club le plus titré d’Angleterre aurait ciblé deux milieux de terrain en vue d’un éventuel transfert cet hiver : Fermin Lopez, du FC Barcelone, et Pablo Barrios, de l’Atlético de Madrid.

Tous deux occupent toutefois une place importante dans leur club actuel, ce qui devrait compliquer leur recrutement. Lopez affiche jusqu’ici une forme remarquable : en 13 matches officiels avec les Catalans, il a inscrit six buts et délivré six passes décisives. Barrios fait lui aussi partie des titulaires habituels de l’Atlético.

United avait pourtant déjà dépensé plus de 170 millions d’euros l’été dernier pour trois milieux de terrain axiaux : près de 76 millions d’euros pour Carlos Baleba, 56 millions d’euros pour Andrey Santos et 41 millions d’euros pour Youri Tielemans.

Mais le milieu de terrain axial est loin d’être le seul secteur que les Red Devils souhaitent renforcer. Comme le rapporte The Athletic , United veut également se renforcer au poste d’arrière gauche. Le nom de David Raum, du RB Leipzig, a notamment été évoqué dans ce contexte.

Ces problèmes d’effectif reflètent la situation difficile que traverse le club. Manchester United est plongé dans l’une des plus grandes crises de son histoire récente et connaît le pire début de saison de son histoire.

Après neuf journées, les Red Devils ne comptent qu’une seule victoire et restent englués dans le bas du classement. Samedi, ils ont subi une nouvelle défaite face au FC Chelsea (0-2). Après le lourd revers contre l’AFC Bournemouth (0-3), le week-end précédent, des voix s’étaient déjà élevées pour réclamer le départ de l’entraîneur Michael Carrick. L’ancien joueur de United, qui avait obtenu en mai un contrat de deux ans pour succéder à Ruben Amorim après une période d’intérim réussie, avait toutefois été maintenu à son poste dans un premier temps.

Plusieurs noms prestigieux ont récemment circulé pour lui succéder, notamment ceux d’Antonio Conte et de Fabian Hürzeler, qui entraîne actuellement Brighton & Hove Albion. L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann ne figurerait en revanche plus parmi les candidats.

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