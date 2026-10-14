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La défaite face à l'Atlético ravive la blessure

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Lisandro Martinez, le défenseur de Manchester United, s'en est violemment pris à la direction du club, visant notamment le directeur sportif Jason Wilcox, après la défaite 2-0 de son équipe face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mardi.

Martinez a estimé que la direction n'avait pas réussi à renforcer suffisamment l'effectif lors du mercato estival, laissant entendre que l'équipe (actuelle) n'était pas au niveau pour rivaliser en Ligue des champions.

United a concédé sa troisième défaite en cinq matches face à la formation de Diego Simeone, et avec un seul succès lors des sept dernières rencontres pour l'entraîneur Michael Carrick, la pression monte sur l'ancien milieu de terrain pour sauver son poste.

Mais le défenseur argentin a affirmé que les regards devaient se tourner vers les responsables situés au-dessus de Carrick ou des joueurs, pour leur incapacité à investir durant l'été.

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Manchester United n'a dépensé que 150 millions de livres sterling en recrues, un montant bien inférieur à celui de ses six grands rivaux.

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Selon les propos rapportés par ESPN, Martinez a déclaré sur Amazon Prime après la rencontre à Madrid : « Très mauvais. Très mauvais. Je dois beaucoup me contrôler, mais parfois c'est le reflet de l'état de notre club en ce moment. »

Il a poursuivi : « Nous avons réalisé une excellente saison l'an dernier, et maintenant nous attendons plus, et l'arrivée de davantage de joueurs pour la concurrence, parce que beaucoup d'équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. L'Atlético a une très belle équipe et méritait de gagner. »

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Et d'ajouter : « J'attends plus d'investissement. À 100 %. J'attends plus de notre directeur (Jason Wilcox). Je dois être honnête, en tant que joueurs nous devons fournir plus d'efforts, mais il est également important, lorsque l'on construit une équipe solide, d'être prêt pour une soirée comme celle-ci. »

Interrogé sur la pression qui pèse sur Carrick, Martinez a directement pointé les responsables d'Old Trafford quant à ceux qui devraient répondre aux questions.

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Il a déclaré : « On ne peut pas continuer à changer d'entraîneur, puis le changer, et le changer encore. Et (les autres responsables) ? » a-t-il lancé en regardant vers le haut. « Je ne peux pas en dire plus. »

Il a expliqué : « Ce soir, il est facile de dire l'entraîneur, et il est facile de dire les joueurs, mais nous devons aussi regarder d'autres aspects (il désigne le haut). (Carrick) fait de son mieux. Chaque saison est différente. On ne peut pas continuer avec la même approche que la saison dernière. »

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Il a ajouté : « Les adversaires connaissent tous les détails sur vous, et si vous ne changez pas votre style la saison prochaine, ce sera un gros problème. La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour construire une équipe formidable. C'est agaçant et décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe tenter d'obtenir un résultat exceptionnel. »