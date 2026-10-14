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La défaite face à l'Atlético rouvre la plaie

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Lisandro Martinez, le défenseur de Manchester United, a lancé une attaque virulente contre la direction du club, visant le directeur sportif Jason Wilcox, après la défaite 2-0 de son équipe face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mardi.

Martinez a affirmé que la direction n'avait pas suffisamment renforcé l'effectif lors du mercato estival, laissant entendre que l'équipe n'est pas (aujourd'hui) au niveau requis pour rivaliser en Ligue des champions.

United a concédé sa troisième défaite en cinq matches face à l'équipe de Diego Simeone, et avec un seul succès en sept rencontres pour l'entraîneur Michael Carrick, la pression s'accentue sur l'ancien milieu de terrain pour sauver son poste.

Mais le défenseur argentin a estimé que les critiques devaient se porter sur des responsables situés plus haut que Carrick ou que les joueurs, pour ne pas avoir investi durant l'été.

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Manchester United n'a dépensé que 150 millions de livres sterling en recrues, un montant bien inférieur à celui de ses six grands rivaux.

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Selon des propos rapportés par ESPN, Martinez a déclaré sur Amazon Prime après le match à Madrid : « Très mauvais. Très mauvais. Je dois beaucoup me contrôler, mais parfois cela reflète l'état de notre club en ce moment. »

Il a ajouté : « Nous avons réalisé une excellente saison dernière, et maintenant nous attendons plus, et l'arrivée de davantage de joueurs pour la concurrence, parce que beaucoup d'équipes recrutent aussi de nombreux joueurs. L'Atlético a une équipe formidable et méritait de gagner. »

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Il a insisté : « J'attends plus d'investissements. À 100 %. J'attends plus de notre directeur (Jason Wilcox). Je dois être honnête, en tant que joueurs nous devons fournir plus d'efforts, mais il est également important, lorsqu'on construit une équipe solide, d'être prêt pour une soirée comme celle-ci. »

Interrogé sur la pression qui pèse sur Carrick, Martinez a directement désigné les responsables d'Old Trafford comme ceux qui devraient répondre aux questions.

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Il a déclaré : « Vous ne pouvez pas continuer à changer d'entraîneur, puis le changer encore et encore. Et qu'en est-il (des autres responsables) ? » – et il a regardé vers le haut – « Je ne peux pas en dire plus. »

Il a précisé : « Ce soir, il est facile de pointer l'entraîneur, il est facile de pointer les joueurs, mais nous devons aussi regarder d'autres aspects (il montre le haut). (Carrick) fait de son mieux. Chaque saison est différente. Vous ne pouvez pas continuer avec la même approche que la saison dernière. »

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Et d'ajouter : « Les adversaires connaissent tous les détails sur vous, et si vous ne changez pas votre style la saison prochaine, ce sera un gros problème. La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour construire une équipe incroyable. C'est agaçant et décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe essayer d'obtenir un résultat incroyable. »