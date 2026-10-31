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L’attaquant de Coventry City Ellis Simms s’apprête à changer de sélection nationale après avoir officiellement obtenu la nationalité polonaise. Le joueur de 25 ans, déjà appelé dans les équipes de jeunes de l’Angleterre, peut désormais représenter la Pologne lors de la prochaine trêve internationale, en novembre.

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Simms obtient la nationalité polonaise

L’attaquant né à Oldham peut représenter la Pologne grâce à sa grand-mère. Bien qu’il ait participé à des rassemblements des équipes d’Angleterre des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, Simms n’a jamais joué avec l’équipe A d’Angleterre.

Après avoir demandé la nationalité polonaise plus tôt cette année, il a désormais obtenu une réponse favorable. Selon le média polonais Meczyki, l’ancien espoir d’Everton remet actuellement les derniers documents nécessaires à l’obtention de son passeport, une démarche qui devrait n’être qu’une formalité.

Getty Images

Urban confirme l’intérêt de la Pologne

La Pologne cherche activement à renforcer son attaque alors que son capitaine Robert Lewandowski, âgé de 38 ans, approche de la fin de sa carrière. Malgré un triplé récemment inscrit par la star du Chicago Fire, le sélectionneur Jan Urban souhaite intégrer de nouveaux talents.

Urban, qui annoncera sa liste vendredi prochain, a confirmé l’intérêt de la sélection pour l’attaquant de Coventry. « D’abord, les documents : le passeport et toutes les formalités. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera pris en considération », a déclaré Urban.

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« Si nous pensons qu’il peut aider l’équipe nationale, il sera convoqué. Sinon, nous attendrons qu’il progresse. Ce n’est un secret pour personne que nous nous intéressons à lui. »

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Objectif maintien en Premier League

En club, Simms découvre le retour de Coventry dans l’élite sous les ordres de Frank Lampard, légende de Chelsea. Après avoir marqué 13 buts la saison dernière pour contribuer à la montée depuis le Championship, il n’a été titulaire que lors d’un seul des huit premiers matches de Premier League de son équipe cette saison, même s’il a récemment marqué lors d’une victoire 4-1 contre Newcastle.

À propos de ce défi, Simms a déclaré : « Je connaissais déjà un peu ce championnat, ses exigences et ce qu’il faut faire pour être compétitif à ce niveau. C’était donc un beau défi pour moi de faire à nouveau mes preuves à ce niveau. »

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Il a ajouté : « Nous savons à quel point ce championnat est impitoyable. Le niveau est bien plus élevé que l’an dernier. J’avais entendu parler de l’importance de Coventry en tant que club et de l’ampleur de sa communauté de supporters. Nous attendions de retrouver la Premier League.

« Cela faisait un peu plus de 20 ans. En tant que joueurs, nous sommes donc heureux d’avoir réussi à ramener le club en Premier League et nous voulons essayer de nous y maintenir. Nous savons que c’est difficile, mais nous croyons en nous. Nous avons un bon encadrement, de bons supporters et, si nous restons tous unis, je suis sûr que nous pouvons nous maintenir. »

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Des débuts en Ligue des nations en vue

Simms attendra désormais l’annonce de la liste d’Urban vendredi prochain pour savoir s’il sera immédiatement convoqué. S’il est retenu, le joueur de 25 ans pourrait faire ses débuts avec l’équipe nationale A lorsque la Pologne affrontera la Roumanie et la Suède lors de ses matches de Ligue des nations en novembre.