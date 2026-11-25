Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur de Manchester United Ayden Heaven s’interrogerait sur son avenir à Old Trafford après un seul match sous les ordres du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Le joueur de 20 ans est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la lourde défaite 4-0 face à Liverpool, soulevant aussitôt des questions sur sa place dans cette nouvelle ère.

Publicité

Heaven envisage un départ en janvier sur fond de lutte pour le maintien

Selon la BBC, Heaven craint de voir son temps de jeu diminuer alors que Pochettino s’appuie sur des joueurs expérimentés pour sortir Manchester United de la zone de relégation. Le défenseur privilégie un prêt en janvier, mais envisagerait aussi un départ définitif.

Manchester United veut renforcer sa défense cet hiver et a été associé à Calvin Bassey, de Fulham . D’autres arrivées en défense feraient encore reculer Heaven dans la hiérarchie.

Fulham et le FC Barcelone suivent tous deux le joueur de 20 ans, selon la même source. Les deux clubs avaient déjà tenté de le recruter lorsqu’il avait quitté Arsenal pour Old Trafford en février 2025.

Les changements d’entraîneur freinent la progression du jeune défenseur

Les changements constants sur le banc ont perturbé la progression de Heaven en près de deux ans à Manchester. Pochettino est déjà le troisième entraîneur permanent sous les ordres duquel le défenseur central joue au club.

Publicité Publicité

Malgré un contrat jusqu’en 2029, assorti d’une option pour une année supplémentaire, Heaven peine à enchaîner les titularisations. Il compte 32 apparitions au total, mais n’a été titularisé que deux fois en 11 matches de Premier League et deux fois en quatre rencontres de Ligue des champions cette saison.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Pochettino veut peser sur les décisions concernant l’effectif et échange avec ses joueurs

Bien qu’il ait été nommé entraîneur principal plutôt que manager, Pochettino insiste sur sa volonté de jouer un rôle majeur dans les décisions concernant l’effectif, au-delà de la composition de l’équipe.

« J’ai été entraîneur principal, entraîneur, manager et, au bout du compte, cela ne change pas grand-chose, parce que je pense que notre façon de travailler ne dépend pas de l’intitulé du poste, a déclaré Pochettino. Je sais qu’en tant qu’entraîneur principal, c’est moi qui vais choisir le groupe pour dimanche et composer le onze de départ. Bien sûr, à l’avenir, j’aimerais participer à toutes les grandes décisions qui concerneront l’effectif. Après tout, Manchester United est un club de football, non ? »

Publicité

L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea s’est également entretenu individuellement avec ses joueurs. « Je pense qu’il est important que les joueurs écoutent ce qu’ils ont besoin de dire, pour comprendre où ils en sont dans tous les domaines, a-t-il ajouté. Ce n’est pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors et dans ce qui se passe autour d’eux. C’est important. »

Un rendez-vous en Ligue des champions avant un mercato décisif

Manchester United doit vite se remettre de sa lourde défaite face à Liverpool avant d’affronter le Sporting lors de son cinquième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une bonne prestation sur la scène européenne est essentielle pour stabiliser l’équipe sous Pochettino.

Publicité

Pour Heaven, les prochaines semaines seront une occasion décisive de faire ses preuves. S’il ne parvient pas à s’imposer dans les plans de Pochettino, un départ en janvier semble de plus en plus probable.