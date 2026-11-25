Heaven envisage un départ en janvier sur fond de lutte pour le maintien
Selon la BBC, Heaven craint de voir son temps de jeu diminuer alors que Pochettino s’appuie sur des joueurs expérimentés pour sortir Manchester United de la zone de relégation. Le défenseur privilégie un prêt en janvier, mais envisagerait aussi un départ définitif.
Manchester United veut renforcer sa défense cet hiver et a été associé à Calvin Bassey, de Fulham. D’autres arrivées en défense feraient encore reculer Heaven dans la hiérarchie.
Fulham et le FC Barcelone suivent tous deux le joueur de 20 ans, selon la même source. Les deux clubs avaient déjà tenté de le recruter lorsqu’il avait quitté Arsenal pour Old Trafford en février 2025.
Les changements d’entraîneur freinent la progression du jeune défenseur
Les changements constants sur le banc ont perturbé la progression de Heaven en près de deux ans à Manchester. Pochettino est déjà le troisième entraîneur permanent sous les ordres duquel le défenseur central joue au club.
Malgré un contrat jusqu’en 2029, assorti d’une option pour une année supplémentaire, Heaven peine à enchaîner les titularisations. Il compte 32 apparitions au total, mais n’a été titularisé que deux fois en 11 matches de Premier League et deux fois en quatre rencontres de Ligue des champions cette saison.
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Pochettino veut peser sur les décisions concernant l’effectif et échange avec ses joueurs
Bien qu’il ait été nommé entraîneur principal plutôt que manager, Pochettino insiste sur sa volonté de jouer un rôle majeur dans les décisions concernant l’effectif, au-delà de la composition de l’équipe.
« J’ai été entraîneur principal, entraîneur, manager et, au bout du compte, cela ne change pas grand-chose, parce que je pense que notre façon de travailler ne dépend pas de l’intitulé du poste, a déclaré Pochettino. Je sais qu’en tant qu’entraîneur principal, c’est moi qui vais choisir le groupe pour dimanche et composer le onze de départ. Bien sûr, à l’avenir, j’aimerais participer à toutes les grandes décisions qui concerneront l’effectif. Après tout, Manchester United est un club de football, non ? »
L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea s’est également entretenu individuellement avec ses joueurs. « Je pense qu’il est important que les joueurs écoutent ce qu’ils ont besoin de dire, pour comprendre où ils en sont dans tous les domaines, a-t-il ajouté. Ce n’est pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors et dans ce qui se passe autour d’eux. C’est important. »
Un rendez-vous en Ligue des champions avant un mercato décisif
Manchester United doit vite se remettre de sa lourde défaite face à Liverpool avant d’affronter le Sporting lors de son cinquième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une bonne prestation sur la scène européenne est essentielle pour stabiliser l’équipe sous Pochettino.
Pour Heaven, les prochaines semaines seront une occasion décisive de faire ses preuves. S’il ne parvient pas à s’imposer dans les plans de Pochettino, un départ en janvier semble de plus en plus probable.