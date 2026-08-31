Une star de Liverpool s'oppose au départ de Gakpo vers Manchester City

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a clarifié sa position concernant un éventuel transfert de son coéquipier et compatriote Cody Gakpo à Manchester City, avant la fermeture du marché des transferts estival.

Les négociations se poursuivent avec Manchester City au sujet d'un possible transfert de Gakpo, dont la valeur est estimée à environ 80 millions de livres sterling.

Le site « The Athletic » a rapporté que Manchester City est devenu la destination privilégiée de Gakpo, après avoir également suscité l'intérêt de Tottenham Hotspur.

Alors que Bradley Barcola passe sa visite médicale à Liverpool, en vue de finaliser son transfert en provenance du Paris Saint-Germain, Liverpool n'autorisera pas le départ de Gakpo au cours des 48 prochaines heures, à moins de parvenir à finaliser la signature d'un autre ailier avant la fermeture du marché des transferts.

Interrogé sur le fait de savoir s'il souhaitait que Gakpo reste, van Dijk a déclaré aux journalistes après le match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham : « Qu'en pensez-vous ? C'est un joueur de très haut niveau. Je pense que nous devons conserver les joueurs de qualité. »

Le défenseur néerlandais a poursuivi : « Nous verrons ce que nous réserveront les prochains jours. Je veux qu'il reste, non seulement parce que c'est un joueur de très haut niveau, mais aussi parce que c'est un ami. Il est très important pour nous. »

Van Dijk a exprimé son enthousiasme à l'idée de voir Barcola rejoindre les rangs de Liverpool, estimant que la signature de l'international français confirme l'attrait toujours intact du club et sa capacité à attirer les meilleurs joueurs.

Il a déclaré : « C'est un bon joueur, doté d'une belle vitesse. Je me souviens d'un but qu'il a inscrit contre Chelsea en Ligue des champions la saison dernière. S'il vient ici, il sera accueilli à bras ouverts. »

Il a ajouté : « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute qu'un club comme Liverpool représente une destination très attrayante pour des joueurs de très grande qualité. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Nous savons tous que nous traversons une phase de transition, dans une certaine mesure. Soit vous voulez en faire partie, soit vous ne le voulez pas. »

Il a insisté : « Ajouter de la qualité à l'effectif fait toujours la différence. Nous verrons ce que nous réserveront les prochains jours. Après mardi, nous devrons nous battre pour tout, sans aucun regret. »

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