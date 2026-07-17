Une star de Liverpool prolonge son contrat : « Cette journée fait partie des trois meilleurs moments de ma vie. »

L'international hongrois Dominik Szoboszlai a prolongé son contrat avec Liverpool jusqu'en 2031, scellant ainsi son avenir chez les Reds à l'aube de la saison 2026-2027.

La saison prochaine marquera sa quatrième campagne sous le maillot des Reds depuis son arrivée en provenance de Leipzig à l’été 2023, et sa première sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola.

Dans un entretien accordé au site officiel du club, le milieu de terrain, porteur du maillot floqué du numéro 8, a exprimé sa joie : « C’est peut-être l’un des plus beaux jours de ma vie. Il y en a bien sûr d’autres qui le précèdent, comme le jour de ma première signature à Liverpool ou la naissance de mon enfant, mais dans ma carrière de footballeur, je peux dire que ce jour figure parmi les trois meilleurs. » Il a ajouté : « Je suis extrêmement heureux et j’ai hâte de recommencer encore et encore. Comme je l’ai dit à maintes reprises, je suis simplement heureux d’être ici. »

Depuis son arrivée, il a disputé 147 matchs sous le maillot des Reds et inscrit 28 buts. Sa première saison à Anfield s’est conclue par la conquête de la Coupe de la Ligue anglaise, avant qu’il ne joue un rôle central dans le sacre en Premier League lors de l’exercice 2024-2025.

Le milieu de terrain de 25 ans a livré ses meilleures performances individuelles avec les Reds la saison dernière, inscrivant 13 buts et délivrant 12 passes décisives en 53 matchs, ce qui lui a valu de remporter le prix « Standard Chartered » du meilleur joueur de la saison, décerné par les fans.

Interrogé sur ses ambitions pour l’avenir, la star hongroise a déclaré : « Il reste toujours plus à donner ; je ne suis jamais entièrement satisfait. Je suis content de mes performances, mais je sais pouvoir faire mieux. Cette passion m’anime depuis l’enfance : le sentiment que l’objectif atteint n’est jamais suffisant. »

Soboslai a conclu son intervention en réaffirmant son ambition de guider l’équipe vers les sommets : « Je veux être un exemple pour tout le monde, de toutes mes forces. Lorsque j’ai signé à Liverpool pour la première fois, j’ai dit que je voulais tout gagner, et cette ambition n’a pas changé d’un iota ; je veux toujours remporter tous les titres possibles dans ce pays, ainsi que la Ligue des champions, bien sûr. Je suis tout à fait prêt à relever ce défi. »