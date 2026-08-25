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Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Une star de la Premier League ouvre la porte : un transfert colossal se rapproche de Manchester City

Mercato
Manchester City
Chelsea
E. Fernandez
Premier League
Angleterre
Argentine

Nouvelle recrue pour Maresca

L'Argentin Enzo Fernández a ouvert la porte à un transfert à Manchester City, après avoir affiché sa volonté de rejoindre le projet du club anglais, tandis que City s'apprête à soumettre une offre officielle à Chelsea pour boucler l'opération, selon ce qu'a révélé le journaliste italien Fabrizio Romano.

D'après Romano, Enzo est désormais ouvert à l'idée d'un transfert à Manchester City, le club anglais étant devenu l'une de ses principales options durant la fenêtre de transferts actuelle, dans un contexte marqué par la volonté de l'entraîneur Enzo Maresca de le recruter.

La prochaine étape consistera pour Manchester City à envoyer une offre officielle à Chelsea, après que l'intérêt du club s'est limité ces derniers temps à des contacts et à des négociations, avant qu'il ne s'apprête désormais à passer à une démarche plus sérieuse.

En revanche, la position de Chelsea reste claire : le club tient à obtenir une contrepartie financière convenable pour accepter le départ du milieu de terrain argentin, tout en veillant à s'assurer que l'équipe pourra le remplacer avant la clôture du marché des transferts.

Chelsea avait auparavant fixé la valeur d'Enzo à 120 millions de livres sterling, un montant qui constitue le principal obstacle pour Manchester City dans les négociations.

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Ces nouveaux développements interviennent après que Manchester City a maintenu son intérêt pour le joueur, malgré l'absence d'offre à l'échéance fixée précédemment par Chelsea, avant que le club anglais ne se remette en mouvement à l'approche de la clôture du marché des transferts.

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