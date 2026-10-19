Une star de la Premier League enflamme la bataille du mercato entre le Barça et Liverpool

Le Barcelone poursuit sa surveillance des talents capables de renforcer son effectif, après que le Suisse Johan Manzambi, joueur d'Aston Villa, est entré dans le radar du club catalan, à la faveur de ses performances remarquables ces derniers temps en Premier League anglaise.

Selon le journal espagnol « Sport », Barcelone ne ferme pas la porte aux opportunités qui se présentent sur le marché des transferts, même aux postes qui paraissent en théorie au complet.

Rodri, le milieu de terrain, en est l'exemple le plus récent : l'entrejeu de la formation catalane ne semblait pas avoir besoin d'être renforcé, compte tenu de la présence de Pedri, De Jong, Gavi, Bernal, Dani Olmo et Fermin Lopez, qui disposent de la qualité suffisante pour occuper le onze de départ ou jouer un rôle important dans le cadre de la politique de rotation.

Mais l'apparition d'une opportunité adéquate impose de l'exploiter, ce qui s'est produit avec Rodri, après que Deco s'est activé pour boucler l'opération, le joueur portant le maillot numéro 16.

Le même scénario pourrait se reproduire avec Johan Manzambi, le milieu de terrain suisse qui défend les couleurs d'Aston Villa sous la direction d'Unai Emery, après avoir ébloui ses adversaires et les suiveurs de la Premier League anglaise.

Le joueur, qui porte le maillot numéro 44, a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives lors de ses quatre derniers matches, après s'être totalement remis des douleurs au genou qui l'accompagnaient depuis la Coupe du monde.

Toutefois, les niveaux exceptionnels affichés par Manzambi ont commencé bien avant cela. Après une saison remarquable avec son ancien club de Fribourg, au cours de laquelle il a inscrit sept buts et en a provoqué neuf autres, en plus d'avoir été élu meilleur jeune joueur de la Ligue Europa, il a participé à la Coupe du monde, où il a été considéré comme l'une des plus grandes révélations du tournoi, après avoir marqué trois buts et délivré deux passes décisives sous le maillot de la sélection suisse, avant de ressentir des douleurs au genou qui l'ont privé de prendre part à la rencontre contre l'Argentine et l'ont écarté du début de la saison.

Aston Villa s'est entendu avec Fribourg sur le transfert du milieu de terrain suisse, capable de tenir plusieurs rôles sur différents postes du terrain, pour 60 millions d'euros, devenant ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club anglais sous la direction d'Unai Emery.

Avec les grandes performances affichées par le joueur ces derniers mois, il a commencé à attirer l'intérêt de plusieurs clubs.

Graeme Bailey, journaliste du site « TEAMtalk », a cité le nom de Barcelone parmi les clubs intéressés par son recrutement, aux côtés de Liverpool et du Bayern Munich.

La direction sportive de Barcelone, menée par Deco, suit l'évolution du joueur âgé de 21 ans, considéré comme une option potentielle pour renforcer l'équipe lors du prochain marché des transferts estival.

L'importance de cette démarche pourrait s'accroître si l'un des joueurs de l'équipe venait d'abord à partir, d'autant que convaincre le club anglais de se séparer de son jeune talent ne sera pas une tâche aisée.

La contrepartie financière devrait constituer le principal obstacle pour tout club désireux de s'attacher ses services.