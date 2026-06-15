Omar Raguig, défenseur de l’équipe nationale tunisienne et auteur de l’unique but contre la Suède, ses coéquipiers à affronter leurs erreurs avec courage et à pratiquer l’autocritique après la lourde défaite (1-5) concédée par les Aigles de Carthage lundi matin lors de leur entrée en lice dans le groupe F de la Coupe du monde 2026, promettant aux supporters de tout mettre en œuvre pour redresser la barre.

« Nous devons nous regarder dans le miroir après cette mauvaise performance, commencer par nous auto-critiquer et corriger nos erreurs », a-t-il déclaré après la rencontre, ajoutant : « Nous promettons de faire tout notre possible pour offrir de meilleures prestations. »

Le défenseur des Aigles de Carthage a également rappelé la lourde responsabilité qui pèse sur le groupe envers les supporters tunisiens : « Nous devons simplement obtenir de meilleurs résultats, pour nous-mêmes et pour le peuple tunisien », assumant pleinement la déception provoquée par cette performance insuffisante.

Cette défaite est la plus lourde de l’histoire des Aigles de Carthage en Coupe du monde, surpassant le revers subi contre la Belgique (2-5) lors de la Coupe du monde 2018. Cette contre-performance place les Aigles de Carthage sous haute pression avant de défier le Japon dimanche prochain, lors de la deuxième journée du groupe F, qui compte également l’Espagne et le Cap-Vert.