Une star de l'équipe nationale égyptienne se rapproche de l'Europe après avoir brillé lors de la Coupe du monde

Hossam Abdel-Majeed, défenseur de 25 ans évoluant au Zamalek, s’apprête à s’engager avec le club bulgare de Ludogorets pour un montant de 1,5 million d’euros. Ce transfert s’inscrit dans la dynamique lancée par l’Égypte, désireuse d’exporter ses talents vers l’Europe après sa performance historique lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste Hani Hatout, qui a dévoilé l’information sur son compte « X », le contrat porte sur trois ans et inclut des bonus : 300 000 euros reversés au club égyptien en cas de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions, ou 100 000 euros pour l’équivalent en Ligue Europa.

Zamalek, champion d’Égypte malgré une grave crise financière, conservera 20 % du produit de toute revente future du joueur dépassant 4 millions d’euros.

Abdel-Majeed a joué un rôle clé comme remplaçant décisif dans l’effectif de l’entraîneur Hossam Hassan lors de la Coupe du monde, tirant notamment le penalty victorieux qui a éliminé l’Australie en seizièmes de finale, lors d’un parcours historique qui a vu l’Égypte atteindre les huitièmes pour la première fois.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie égyptienne d’exporter davantage de jeunes talents vers l’Europe, alors que les Pharaons n’alignaient que quatre joueurs évoluant à l’étranger lors du Mondial : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Haytham Hassan et Ibrahim Adel, Mostafa Mohamed étant absent de la liste.