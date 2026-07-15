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Muhammad Sharaf Eldeen

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Une star de l’équipe d’Angleterre l’assure : « Sur le terrain face à l’Argentine, il n’y a pas d’amis. » Une réalité qui met en lumière le désaccord entre Tuchel et Bellingham

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
E. Konsa
Aston Villa
J. Bellingham
T. Tuchel
Angleterre
Argentine
É.-U.
Allemagne

La planète football retient son souffle avant la confrontation entre l’Argentine et l’Angleterre.

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine aura une saveur particulière pour le défenseur des Three Lions, Ezri Konsa, qui va défier son coéquipier d’Aston Villa, le gardien des Albicelestes Emiliano « Dibu » Martínez.

Pourtant, le défenseur a prévenu : leur amitié sera mise entre parenthèses dès le coup d’envoi, comme il l’a confié à la chaîne argentine « tyc sports ».

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Consa a déclaré : « Je ne lui ai pas parlé (à Martínez), et ce sera certainement agréable de le revoir après tout ce temps, mais une fois sur le terrain, il n’y a plus d’amis. »

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG

Le défenseur anglais a évité de s’attarder sur sa relation personnelle avec le gardien argentin, soulignant que son équipe se concentrait entièrement sur la demi-finale, loin de l’histoire qui entoure ce classique du football mondial.

Il a ajouté : « Il est important de savourer chaque instant. Nous avons un groupe exceptionnel, nous apprécions les moments que nous passons ensemble. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, oublier l’histoire qui se cache derrière cette confrontation et entrer sur le terrain pour donner le meilleur de nous-mêmes. »

Interrogé sur l’ambiance au sein du groupe anglais, Konsa a également démenti tout problème interne, malgré la polémique suscitée par les propos de Jude Bellingham et les rumeurs de désaccords avec certaines décisions de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Il a conclu : « Nous avons un groupe formidable, et il n’y a eu aucun problème… Dans ce tournoi, c’est l’état d’esprit qui prime, et nous l’avons prouvé tout au long de la Coupe du monde… Il y a toujours du bruit venant de l’extérieur. »

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