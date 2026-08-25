Une star de Bundesliga tire apparemment le frein d’urgence : pas de transfert à 20 millions d’euros vers Galatasaray

C’est ce que rapporte Sky. Selon le média, l’attaquant bosnien voudrait à nouveau s’imposer chez les Souabes la saison prochaine, même si ces derniers ont recruté Dzenan Pejcinovic en provenance du VfL Wolfsburg comme nouveau concurrent pour lui. Demirovic se sentirait très bien aussi bien dans l’équipe que dans la ville, si bien qu’il souhaite rester.

Selon ce reportage, Galatasaray avait soumis une offre lucrative à l’attaquant : en trois ans à Istanbul, le Bosnien aurait pu gagner au total plus de 15 millions d’euros nets. Un montant de 20 millions d’euros était évoqué pour le VfB, réparti entre 18 millions d’euros fixes et deux millions d’euros de bonus. Toutefois, les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur les modalités exactes, si bien que Demirovic aurait désormais tiré le frein d’urgence et informé le VfB qu’il ne voulait pas partir.

Seule une offre exceptionnelle pourrait relancer le dossier d’un transfert de Demirovic avant la fin du mercato, mais cela ne serait actuellement pas à prévoir. Outre Pejcinovic, l’attaquant de l’équipe d’Allemagne Deniz Undav ainsi que Jeremy Arevalo figurent également parmi les concurrents de Demirovic dans l’attaque de Stuttgart.

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Demirovic, qui a notamment joué chez les jeunes du HSV et du RB Leipzig, avait rejoint les Souabes il y a deux ans en provenance du FC Augsburg pour 23 millions d’euros. La saison passée, il a cumulé 16 contributions décisives en 25 matches de Bundesliga, ce qui lui a aussi permis de décrocher son billet pour la Coupe du monde. En seizièmes de finale, la Bosnie a été éliminée par les États-Unis, coorganisateurs. Lors du tournoi, Demirovic n’a manqué que quatre minutes sur les quatre matches disputés par son pays.