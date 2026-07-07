Une star d’Arsenal pourrait quitter le club, tandis qu’Arteta prépare trois recrues de premier plan

Arsenal a connu une semaine agitée sur le marché des transferts : le club a failli perdre l’un de ses attaquants clés et a essuyé un revers en manquant la signature d’un des plus grands espoirs anglais. Malgré ces aléas, le club londonien poursuit activement son renforcement avec des joueurs de premier plan, malgré les contraintes financières liées à ces opérations.

Les Gunners ont trouvé un accord financier avec le club stambouliote de Beşiktaş pour le transfert de l’ailier belge Leandro Trossard lors de ce mercato estival. Selon le journal « The Athletic », Beşiktaş versera un montant de base de 18 millions d’euros, auquel s’ajouteront 2 millions d’euros de primes et clauses liées aux performances.

Les discussions se poursuivent entre le joueur et le club turc pour finaliser les conditions personnelles, mais la transaction ne devrait pas être officialisée avant la fin du parcours de la sélection belge à la Coupe du monde.

Par ailleurs, Arsenal a essuyé un revers dans la course à Jérémie Mounja, jeune talent de Leicester City, que Manchester City a finalement recruté. Les Citizens ont trouvé un accord avec les Foxes pour un montant de 12,5 millions de livres sterling, plus un pourcentage sur une éventuelle revente.

Les Gunners étaient jusqu’alors en pole position pour recruter le jeune attaquant, mais Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, a joué un rôle déterminant en s’appuyant sur la relation qu’il avait déjà nouée avec le joueur lors de son passage à Leicester en 2023-2024.

Munga fêtera ses 17 ans cette semaine, âge légal pour signer son premier contrat professionnel. Bien qu’il fût ouvert à un transfert vers l’un ou l’autre des deux clubs, il est rapidement parvenu à un accord avec Manchester City, tandis qu’Arsenal a décidé de se retirer après avoir estimé que le coût final de la transaction dépassait l’enveloppe financière qu’il s’était fixée.

Quelles sont les autres cibles d’Arsenal sur le marché des transferts ?

Les Gunners poursuivent néanmoins leur quête de renforts offensifs et ont fait de Morgan Rogers, l’attaquant d’Aston Villa, leur cible prioritaire.

Les Gunners examinent aussi la piste menant à Bradley Barcola, l’ailier du Paris Saint-Germain, qui fait partie des solutions étudiées pour densifier le secteur offensif.

Toutefois, conclure l’une ou l’autre de ces opérations s’annonce complexe, Aston Villa et le Paris Saint-Germain réclamant plus de 100 millions de livres sterling pour laisser partir leurs joueurs.

Au milieu de terrain, le Brésilien Bruno Guimarães reste dans le viseur d’Arsenal, mais Newcastle United continue d’affirmer que le joueur n’est pas à vendre, surtout après avoir cédé Anthony Gordon et Sandro Tonali, selon « The Athletic ».

Quels joueurs pourraient partir ?

Le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga intéresse plusieurs clubs en Italie et en Espagne. Tout club peut l’enrôler en activant la clause libératoire de 5 millions de livres sterling inscrite dans son contrat, ce qui pourrait faciliter son départ cet été.

Toutefois, les rumeurs évoquant un accord entre le capitaine Martin Ødegaard et un club turc ont été formellement démenties.

Selon ces mêmes sources, le capitaine se consacre pleinement à la Coupe du monde avec la Norvège, se sent épanoui à Arsenal et ne projette pas de départ immédiat.