Le Suédois Viktor Gyökeres, attaquant d'Arsenal, se montre désormais ouvert à un départ du club londonien lors du prochain mercato hivernal, en raison de son mécontentement face à sa situation actuelle et à son faible temps de jeu sous la direction de l'entraîneur espagnol Mikel Arteta, selon les informations du site « TeamTalk ».

Gyökeres a rejoint Arsenal dans le cadre d'un transfert estimé à environ 70 millions d'euros, après avoir brillé sous le maillot du Sporting Lisbonne et affiché un rendement offensif remarquable qui a fait de lui l'un des attaquants les plus courtisés du marché des transferts.

Mais son expérience dans le nord de Londres ne s'est pas déroulée jusqu'à présent comme il l'espérait, avec un rôle en recul dans les plans d'Arteta, ce qui l'a poussé, lui et son entourage, à étudier les options d'un départ en janvier.

Selon le site britannique, le manque d'occasions offertes à l'attaquant suédois constitue la principale raison de sa réflexion sur un départ d'Arsenal, alors qu'un certain nombre de clubs ont commencé à suivre sa situation en vue de passer à l'action pour le recruter lors du mercato hivernal.

Le mécontentement de Gyökeres n'est pas né de la période actuelle, puisqu'il remonte à l'été dernier, lorsqu'Arsenal avait manifesté son intérêt pour recruter l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, en particulier après le recul des probabilités d'un transfert du joueur au Barça.

Prochains matchs FCB Ligue des Champions 15:00 ARS Regarder

Le site a indiqué que cet intérêt était toujours d'actualité, ce qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités concernant l'avenir des attaquants.

Des rapports avaient évoqué plus tôt la possibilité que Gyökeres entre dans le cadre d'un échange incluant son transfert à l'Atlético Madrid en contrepartie de l'arrivée d'Álvarez à Arsenal, le club londonien versant en outre une somme financière supplémentaire.

L'Atlético faisait également partie des clubs ayant manifesté leur intérêt pour l'attaquant suédois lors de l'été 2025, avant que le joueur ne choisisse de rejoindre Arsenal, après avoir également refusé une offre de Manchester United.

L'Atlético Madrid demeure l'un des clubs les plus associés à une éventuelle arrivée de Gyökeres, mais la concurrence pour ses services pourrait ne pas se limiter au club espagnol, alors que d'autres clubs de Premier League, ainsi que des équipes d'Italie et d'Allemagne, suivent l'évolution de sa situation à Arsenal.

Le rôle en recul de Gyökeres

Cette réflexion sur un départ intervient dans un contexte de net contraste entre la situation de Gyökeres à Arsenal et ce qu'il produit sur le plan international.

Après avoir inscrit 21 buts la saison dernière et contribué au parcours de son équipe en Premier League et en Ligue des champions, l'attaquant suédois n'a pas obtenu le rôle que l'on attendait de lui depuis son arrivée à Londres.

Le rapport a souligné que Gyökeres n'a débuté aucun match en Premier League cette saison, dans un contexte de concurrence au poste d'attaquant, avec le retour au premier plan de Kai Havertz dans les plans d'Arteta, malgré des caractéristiques techniques différentes de celles de l'attaquant suédois.

En revanche, Gyökeres a livré une prestation remarquée avec la sélection suédoise lors de la dernière trêve internationale, après avoir inscrit 4 buts en Ligue des nations, renforçant les interrogations sur les raisons du recul de son temps de jeu avec son équipe anglaise par rapport à son rôle en sélection.