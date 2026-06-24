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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une star d’Al-Hilal et trois autres joueurs arabes figurent parmi les cinq plus grandes déceptions de la Coupe du monde 2026

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde
Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
K. Koulibaly
Z. Tahseen
E. Skhiri
I. Gharbi
F. Muslera
Sénégal
Irak
Canada
Tunisie
Pays-Bas
É.-U.
Uruguay
Espagne
Mexique

La Coupe du monde a été marquée par des performances décevantes de la part de certains joueurs.

Selon les statistiques officielles, cinq joueurs figurent pour l’instant parmi les moins en vue de la Coupe du monde 2026. La troisième journée de la phase de groupes a commencé avec les rencontres Qatar-Bosnie et Canada-Suisse.

La troisième journée de la phase de groupes a commencé avec les rencontres Qatar-Bosnie et Canada-Suisse.

D’après les notes compilées par le site « WhoScored », Fernando Muslera, le gardien de l’Uruguay, occupe la dernière place avec une moyenne de 5,11/10 sur les deux premières journées, devant les joueurs ayant disputé l’intégralité des deux rencontres.

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) occupe la deuxième place avec une note de 5,15, juste devant l’Irakien Zaid Tahseen, évalué à 5,18 après les deux premières journées.

Les quatrième et cinquième places sont occupées par deux Tunisiens : Ellyes Skhiri, noté 5,22, et Ismaïl Gharbi, évalué à 5,37.

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