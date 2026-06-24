Selon les statistiques officielles, cinq joueurs figurent pour l’instant parmi les moins en vue de la Coupe du monde 2026. La troisième journée de la phase de groupes a commencé avec les rencontres Qatar-Bosnie et Canada-Suisse.

La troisième journée de la phase de groupes a commencé avec les rencontres Qatar-Bosnie et Canada-Suisse.

D’après les notes compilées par le site « WhoScored », Fernando Muslera, le gardien de l’Uruguay, occupe la dernière place avec une moyenne de 5,11/10 sur les deux premières journées, devant les joueurs ayant disputé l’intégralité des deux rencontres.

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) occupe la deuxième place avec une note de 5,15, juste devant l’Irakien Zaid Tahseen, évalué à 5,18 après les deux premières journées.

Les quatrième et cinquième places sont occupées par deux Tunisiens : Ellyes Skhiri, noté 5,22, et Ismaïl Gharbi, évalué à 5,37.