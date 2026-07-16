Une star argentine tacle Gary Neville : « J’espère ne pas finir comme lui après ma retraite ! »

Le défenseur argentin de Tottenham, Cristian Romero, a critiqué l'ancien Mancunien Gary Neville pour ses déclarations préalables à la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine.

L’Angleterre, en passe de disputer sa première finale depuis 1966 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon en début de seconde période, a finalement cédé : l’Argentine a renversé la vapeur et décroché une victoire in extremis grâce à des réalisations d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Avant la rencontre, Gary Neville s’était moqué de la défense argentine en déclarant : « Comment ne pas marquer deux buts contre cette équipe avec des défenseurs de ce niveau ? »

Après la rencontre, Romero a répliqué : « Lisandro (Martínez) et moi étions encore plus motivés avant le match à cause de ce qu’avait dit Gary Neville. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « En Angleterre, ils aiment parler avant les matchs. On lui envoie un grand salut… J’espère ne pas être comme lui quand j’arrêterai, et je ne critiquerai pas les joueurs. »

L’Angleterre se prépare désormais à disputer la petite finale contre la France dimanche matin, après la défaite des Bleus face à l’Espagne (2-0) dans l’autre demi-finale.

De son côté, l’Argentine, tenante du titre, disputera dimanche soir sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde face à l’Espagne, championne du monde 2010.