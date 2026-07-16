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The Funeral Of Gary Mounfield Is Held At Manchester CathedralGetty Images Entertainment

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Une star argentine tacle Gary Neville : « J’espère ne pas devenir aussi stupide que lui après ma retraite ! »

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
C. Romero
G. Neville
France
Angleterre
É.-U.
Argentine

Un joueur argentin s’est emporté après une déclaration sarcastique.

Le défenseur argentin de Tottenham, Cristian Romero, a vertement critiqué l’ancien Mancunien Gary Neville après les déclarations de ce dernier en amont de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine.

L’Angleterre, en passe de disputer sa première finale depuis 1966 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon en début de seconde période, a finalement cédé : l’Argentine a renversé la vapeur et décroché une victoire in extremis grâce à des réalisations d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Avant la rencontre, Gary Neville s’était moqué de la défense argentine en déclarant : « Comment ne pas marquer deux buts contre cette équipe avec des défenseurs de ce niveau ? »

Après la rencontre, Romero a répliqué : « Lisandro (Martínez) et moi étions encore plus motivés avant le match à cause de ce qu’avait dit Gary Neville. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « En Angleterre, ils aiment bien parler avant les matchs. On lui envoie un grand salut… J’espère ne pas être comme lui quand j’arrêterai, et je ne critiquerai pas les joueurs. »

Coupe du monde
France crest
France
FRA
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Angleterre
ANG

Les Three Lions préparent désormais le match pour la troisième place face à la France, dimanche matin, après la défaite des Bleus contre l’Espagne (2-0) dans l’autre demi-finale.

De son côté, l’Argentine, tenante du titre, disputera dimanche soir sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde face à l’Espagne, championne du monde 2010.

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