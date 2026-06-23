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Loai Mohamed

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Une star africaine le devance… Mais Ronaldo poursuit son irrésistible ascension et inscrit une nouvelle ligne dans les annales du football avec un record légendaire

C. Ronaldo
Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

Un nouveau record pour le joueur à la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en inscrivant un doublé face à l’Ouzbékistan.

Il n’a fallu que six minutes au « Boss » pour ouvrir le score d’une magnifique volée, suite à un centre précis, avant d’ajouter un deuxième but à la 39^e minute après une passe en profondeur de Bruno Fernandes.

La rencontre, disputée mercredi soir lors de la 2ᵉ journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026, a ainsi confirmé la longévité exceptionnelle de la star portugaise.

D’après les données du site français « Stats Foot », le quintuple Ballon d’Or devient le deuxième joueur le plus âgé à marquer en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours.

Seul la légende camerounaise Roger Milla, buteur lors de la Coupe du monde 1994 à 42 ans et 39 jours, fait mieux.

Grâce à ce doublé, il devient également le premier joueur de l’histoire à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde.

Il devient par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, avec 10 réalisations, et dépasse ainsi la légende Eusébio.

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