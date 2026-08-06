Attention, on passe maintenant aux chiffres ! 232 jours se sont écoulés entre les signatures de contrat de Yan Diomande au CD Leganes le 27 novembre 2025 et au RB Leipzig le 16 juillet 2026. En un peu moins de huit mois, l’Ivoirien n’a disputé que dix matches avec le club espagnol, pour un total de 542 minutes de jeu.

Pour cela, Leganes, un club fondé en 1928 dans une banlieue sud de Madrid, a déjà reçu la coquette somme de 20 millions d’euros de la part des Saxons. Ce qui s’est passé à Leipzig est connu : l’ultrarapide Diomande a été sacré rookie de la saison 2025/26 en Bundesliga après 13 buts et dix passes décisives en 36 matches officiels, et s’en va désormais au Real Madrid pour un montant à trois chiffres. Incroyable !

Le montant réel de l’indemnité de transfert vers les Merengue intéressait aussi au plus haut point Leganes ces derniers jours. Car chaque million supplémentaire rapportait aussi davantage à l’actuel pensionnaire de deuxième division.

Quel bénéfice Leganes a-t-il réalisé grâce au transfert de Diomande au Real ?

Leganes s’est en effet assuré 5 % de participation sur le bénéfice de la vente de Diomande, et non sur une revente ! Cela signifie : le joueur de 19 ans a été vendu pour 20 millions. Si le transfert au Real se conclut donc, comme l’a rapporté Sky , sur une base fixe de 125 millions, le bénéfice de la vente s’élève à 105 millions, et 5 % de cette somme représenteraient 5,25 millions d’euros. Des bonus plus facilement atteignables d’un montant de dix millions d’euros pourraient encore s’ajouter à l’indemnité de transfert, tandis que cinq autres millions seraient plus difficiles à atteindre selon Sky.

Dans ce scénario, Leganes encaisserait donc grâce à Diomande, qui est déjà avec Youssef En-Nesyri (au FC Séville en 2019/20) la vente record de l’histoire du club, 25,5 millions d’euros fixes, soit 47 048 euros par minute jouée ou environ 2,55 millions par match disputé avec lui. Incroyable !

Mais comment Diomande s’en est-il réellement sorti durant ces 542 minutes disputées avec le Leganes alors promu ? Là aussi, le FC Séville devait jouer un grand rôle.

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Dans quels clubs Yan Diomande a-t-il autrefois effectué des essais ?

Diomande avait auparavant déjà connu une véritable odyssée. Repéré dans son pays natal, il a atterri, après plusieurs détours, dans l’académie sportive privée DME Academy à Daytona Beach, dans l’État américain de Floride. Là-bas, il s’est immédiatement imposé comme la figure dominante de tout et s’est rapidement offert des séances d’essai à Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, les Rangers de Glasgow, les Colorado Rapids et Charlotte FC.

Aujourd’hui presque incroyable, tous les clubs ont pourtant refusé Diomande. Leganes a sauté sur l’occasion, grâce à ses contacts directs avec DME. « Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment cette histoire, mais le propriétaire de Leganes (Jeff Luhnow, ndlr) dirige un groupe d’investissement à Houston appelé Blue Crow et je crois qu’il vient d’acheter Cascade, un club d’USL », a récemment raconté Todd Eason, directeur sportif de DME entre 2021 et 2024, à ESPN. « Il finançait aussi le groupe africain avec lequel je travaillais et qui a repéré tous ces joueurs. Je crois qu’il s’est brouillé avec son partenaire africain, et c’est pour cela qu’il a amené Dio et un autre joueur à Leganes. »

Finalement arrivé libre, Diomande n’a débarqué en Espagne en pleine saison que parce que cela n’était autorisé qu’à partir de son 18e anniversaire, le 14 novembre. Mais l’actuel international à 14 sélections avait apporté avec lui une blessure depuis les États-Unis, si bien qu’il a fallu attendre mars 2025 pour le voir pour la première fois dans le groupe et faire ses débuts.

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Un match amical rien que pour lui ! Yan Diomande a impressionné l’entraîneur de Leganes

Avant son arrivée, les dirigeants de Leganes n’avaient vu l’ailier qu’en vidéo. Lorsqu’après sa guérison il a finalement commencé à s’entraîner avec les U19 et qu’il était très largement supérieur à tous les autres, tout le monde a ouvert grand les yeux.

Leganes a alors organisé un match amical interne uniquement pour Diomande : l’équipe première a affronté une formation composée de joueurs de la réserve et des U19. Diomande a livré une prestation spectaculaire, inscrit deux buts magnifiques après plusieurs actions individuelles remarquables et martyrisé les défenseurs des professionnels.

« Il était incroyable. Dès sa première touche de balle, nous nous sommes dit : il y a quelque chose de spécial, ce n’est pas normal », s’est récemment souvenu l’ancien capitaine Sergio Gonzalez sur les ondes de COPE. L’entraîneur principal Borja Jimenez a demandé en toute urgence que Diomande soit remplacé avant terme. Il voulait éviter une blessure, car il avait déjà vu tout ce qu’il devait voir. Une chose était devenue claire pour Jimenez : il nous faut ce gamin dans la lutte pour le maintien, et tout de suite !

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Yan Diomande a débuté avec Leganes précisément contre le Real Madrid

Moins de 100 heures plus tard, Diomande a connu sa première apparition de quatre minutes avec les pros, précisément à l’Estadio Santiago Bernabeu contre son nouveau club, le Real Madrid. Quatorze jours plus tard, il a fêté sa première titularisation contre le FC Barcelone.

Puis sont arrivés le 4 mai et le Sanchez Pizjuan de Séville. Leganes s’y est présenté en avant-dernière position du classement, avec quatre points de retard sur la zone de maintien, après n’avoir arraché qu’un nul heureux à domicile contre Girona lors de la journée précédente, seulement dans le temps additionnel.

Avec un effectif diminué, les visiteurs tenaient un 2-2 quand, bien après la 90e minute, est survenue la dernière action du match : après un corner de Séville intercepté, Leganes a vite relancé par son gardien et lancé un contre face à la défense avancée des locaux. Diomande a poussé le ballon au-delà du gardien Orjan Nyland, sorti à sa rencontre, et s’est retrouvé à environ 22 mètres du but avec seulement la cage vide devant lui.

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Yan Diomande a manqué une énorme occasion pour Leganes - les critiques des supporters

Un peu trop précipité, il a glissé le ballon à gauche du poteau. Au décompte final, ce sont précisément ces deux points qui ont manqué à Leganes, et que Diomande avait au bout du pied. Les supporters ont explosé sur les réseaux sociaux et l’ont vivement critiqué. Un entraîneur Jimenez consterné a déclaré au sujet de cette action : « À la 95e minute, j’ai cru que nous avions déjà gagné quand j’ai vu Diomande filer seul vers le but. À ce moment-là, j’ai cru à la victoire. Il aurait pu choisir autrement, c’est pratiquement certain. C’est un très jeune garçon, pour qui ce niveau est nouveau. À l’heure actuelle, il a besoin de soutien. Il était anéanti. »

Quelques jours plus tard seulement, Diomande a vécu un coup du sort face auquel une occasion manquée dans un match de football devient totalement insignifiante. Le jeune joueur, décrit par tous ceux qui ont croisé sa route comme un immense homme de famille, a perdu soudainement sa sœur Roxane. Pendant la Coupe du monde, il l’a rendu public en écrivant une lettre extrêmement émouvante à son intention dans The Players' Tribune.

Le week-end suivant, Diomande a sans doute livré sa meilleure prestation sous le maillot de Leganes. La victoire 3-2 à domicile contre l’Espanyol Barcelone a mis fin à une série de huit matches sans succès. Diomande a marqué pour le 2-0 et a été le principal artisan du but contre son camp ayant conduit au 3-0. Sa réalisation a fait de lui, à 18 ans, cinq mois et 27 jours, le plus jeune joueur de Leganes à marquer en Primera Division.

Comment le CD Leganes s’est-il débrouillé sans Yan Diomande ?

« J’ai été préparé très jeune à ce qui se passe maintenant. C’est pourquoi je ne ressens aucune pression. Je savais que ce moment viendrait. C’est un rêve devenu réalité », a ensuite déclaré Diomande au portail de supporters somoslega.com. « Autrefois, nous regardions tous à la télévision des joueurs marquer des buts et entendre leur nom scandé. Être ici aujourd’hui, entendre mon nom être chanté, cela me rend très heureux. »

Avec ce succès puis deux autres victoires lors de l’avant-dernière et de la dernière journée, le club, promu pour la première fois en 2016 et resté quatre ans dans l’élite, a encore farouchement lutté contre la relégation en deuxième division. Mais cela n’a servi à rien : avec un point de retard sur Girona et, justement, Séville, Leganes est redescendu.

Qui sait ce qui se serait passé dans les matches restants si Diomande avait inscrit ce 3-2 tardif à Séville. Tandis qu’il s’est ensuite propulsé d’un seul coup d’Allemagne vers l’Espagne, chez les Merengue, Leganes a vécu sans lui une année très compliquée. À la 16e place, le club n’a évité une nouvelle relégation que de six points.

Un nouveau départ se profile désormais, et le club se porte au moins bien financièrement. Jusqu’à présent, il n’a toutefois investi que 1,27 million d’euros dans les nouvelles recrues. Les 5,5 millions supplémentaires vont désormais donner un énorme coup d’accélérateur à Leganes sur le marché des transferts, grâce à Diomande.

Yan Diomande : les statistiques de sa carrière