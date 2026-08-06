Attention, place maintenant aux chiffres ! 232 jours se sont écoulés entre les signatures de contrat de Yan Diomande au CD Leganes le 27 novembre 2025 et au RB Leipzig le 16 juillet 2026. En un peu moins de huit mois, l’Ivoirien n’a disputé que dix matches avec les Espagnols, pour un total de 542 minutes jouées.

Pour cela, Leganes, un club fondé en 1928 dans une banlieue sud de Madrid, a déjà touché la coquette somme de 20 millions d’euros de la part des Saxons. On connaît la suite à Leipzig : l’ultra-rapide Diomande, auteur de 13 buts et dix passes décisives en 36 matches officiels, a été élu rookie de la saison 2025-2026 en Bundesliga et s’apprête désormais à rejoindre le Real Madrid pour un montant à trois chiffres. Incroyable !

Le montant réel de l’indemnité de transfert vers les Merengue était d’ailleurs, ces derniers jours, un sujet d’un très grand intérêt aussi du côté de Leganes. Car chaque million supplémentaire rapportait davantage à l’actuel club de deuxième division.

Combien Leganes a-t-il gagné grâce au transfert de Diomande au Real ?

Leganes s’est en effet assuré, lors de la vente de Diomande, une participation de 5 % sur la plus-value à la revente, et non sur la revente elle-même ! Autrement dit : le joueur de 19 ans a été vendu pour 20 millions d’euros. Si son transfert au Real se conclut donc, comme l’a rapporté Sky , pour une indemnité de base de 125 millions, la plus-value sera de 105 millions, et 5 % de cette somme représenteraient 5,25 millions d’euros. Des bonus facilement atteignables de 10 millions d’euros pourraient encore s’ajouter à l’indemnité, tandis que 5 millions supplémentaires seraient plus difficiles à atteindre, selon Sky.

Dans ce scénario, Leganes encaisserait donc grâce à Diomande, qui est déjà la vente record du club avec Youssef En-Nesyri (au FC Séville en 2019-2020), un montant fixe de 25,5 millions d’euros, soit 47 048 euros par minute jouée ou environ 2,55 millions par match disputé. Incroyable !

Mais comment Diomande s’en est-il réellement sorti lors de ces 542 minutes de jeu avec le Leganes promu de l’époque ? Là encore, le FC Séville va jouer un grand rôle.

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Dans quels clubs Yan Diomande avait-il autrefois effectué des essais ?

Diomande avait auparavant déjà vécu une véritable odyssée. Repéré dans son pays natal, il a atterri, après plusieurs détours, dans l’académie sportive privée DME Academy à Daytona Beach, dans l’État américain de Floride. Là-bas, il s’est immédiatement imposé comme la figure dominante absolue et s’est rapidement offert des essais à Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, aux Rangers de Glasgow, aux Colorado Rapids et au Charlotte FC.

Aujourd’hui presque incroyable, tous ces clubs ont pourtant refusé Diomande. Leganes a sauté sur l’occasion, grâce à des contacts directs avec DME. « Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment cette histoire, mais le propriétaire de Leganes (Jeff Luhnow, ndlr) dirige un groupe d’investissement à Houston appelé Blue Crow et je crois qu’il vient d’acheter Cascade, un club d’USL », a récemment raconté Todd Eason, directeur sportif de DME entre 2021 et 2024, à ESPN. « Il finançait aussi le groupe africain avec lequel je travaillais et qui repérait tous ces joueurs. Je crois qu’il s’est brouillé avec son partenaire africain, et c’est pour cela qu’il a fait venir Dio et un autre joueur à Leganes. »

Diomande, arrivé libre, n’a finalement débarqué en Espagne en cours de saison que parce que cela n’était autorisé qu’à partir de son 18e anniversaire, le 14 novembre. Mais le joueur, aujourd’hui international à 14 reprises, avait ramené une blessure des États-Unis, si bien qu’il a fallu attendre mars 2025 pour qu’il figure pour la première fois dans le groupe et fasse ses débuts.

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Match amical organisé rien que pour lui ! Yan Diomande a impressionné l’entraîneur de Leganes

Avant son arrivée, les dirigeants de Leganes n’avaient vu l’ailier qu’en vidéo. Lorsqu’il a finalement commencé à s’entraîner avec les U19 après sa guérison, en surclassant largement tous les autres, tout le monde est resté bouche bée.

Leganes a alors organisé un match amical interne uniquement pour Diomande : l’équipe première a affronté une formation composée de joueurs de l’équipe réserve et des U19. Diomande a livré une prestation spectaculaire, inscrivant deux buts magnifiques après plusieurs actions individuelles exceptionnelles et mettant au supplice les défenseurs de l’équipe première.

« Il était incroyable. Dès sa première touche de balle, on s’est dit : il y a quelque chose de spécial, ce n’est pas normal », s’est récemment souvenu l’ancien capitaine Sergio Gonzalez sur les ondes de COPE. L’entraîneur principal Borja Jimenez a demandé en toute urgence à ce que Diomande soit remplacé avant terme. Il voulait éviter une blessure, car il avait déjà vu tout ce qu’il devait voir. Jimenez avait compris : on a besoin de ce garçon dans la lutte pour le maintien, et tout de suite !

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Yan Diomande a fait ses débuts avec Leganes précisément contre le Real Madrid

Moins de 100 heures plus tard, Diomande disputait ses premières minutes avec les professionnels, avec une entrée en jeu de quatre minutes, précisément à l’Estadio Santiago Bernabeu contre son nouveau club, le Real Madrid. Quatorze jours plus tard, il fêtait sa première titularisation contre le FC Barcelone.

Puis sont arrivés le 4 mai et le Sanchez Pizjuan de Séville. Leganes s’y est présenté en avant-dernière position du classement, avec quatre points de retard sur le premier non-relégable, après n’avoir arraché qu’un nul heureux à domicile contre Gérone lors de la journée précédente, seulement dans le temps additionnel.

Avec un effectif amoindri, les visiteurs tenaient le 2-2 jusqu’au-delà de la 90e minute, quand est survenue la dernière action du match : après avoir intercepté un corner de Séville, Leganes a relancé rapidement par l’intermédiaire de son gardien et mené un contre contre la défense avancée des locaux. Diomande a poussé le ballon à côté du gardien Orjan Nyland, sorti à sa rencontre, et n’avait plus devant lui qu’un but vide à environ 22 mètres.

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Yan Diomande a manqué une énorme occasion pour Leganes : les critiques des supporters

Un peu trop précipité, il a poussé le ballon à gauche du poteau. Au décompte final, ce sont justement ces deux points, que Diomande avait au bout du pied, qui ont manqué à Leganes. Les supporters ont explosé sur les réseaux sociaux et l’ont vivement critiqué. Un entraîneur Jimenez consterné a déclaré au sujet de cette action : « À la 95e minute, j’ai cru que nous avions déjà gagné quand j’ai vu Diomande partir seul vers le but. À ce moment-là, j’ai cru à la victoire. Il aurait pu choisir autrement, c’est presque certain. C’est un très jeune garçon, pour qui ce niveau est nouveau. En ce moment, il a besoin de soutien. Il était anéanti. »

Quelques jours plus tard seulement, Diomande a vécu un coup du sort face auquel une occasion ratée dans un match de football devient totalement insignifiante. Le jeune joueur, que tous ses proches décrivent comme un immense homme de famille, a brutalement perdu sa sœur Roxane. Pendant la Coupe du monde, il l’a rendu public en lui adressant une lettre extrêmement émouvante dans The Players' Tribune.

Le week-end suivant, Diomande a probablement livré sa meilleure prestation sous le maillot de Leganes. La victoire 3-2 à domicile contre l’Espanyol Barcelone a mis fin à une série de huit matches sans succès. Diomande a marqué le but du 2-0 et a été le principal artisan du but contre son camp qui a amené le 3-0. Son but a fait de lui, à 18 ans, cinq mois et 27 jours, le plus jeune joueur de Leganes à marquer en Primera Division.

Comment le CD Leganes s’en est-il sorti sans Yan Diomande ?

« J’ai été préparé dès mon plus jeune âge à ce qui se passe aujourd’hui. C’est pourquoi je ne ressens aucune pression. Je savais que ce moment arriverait. C’est un rêve devenu réalité », a ensuite déclaré Diomande au portail de supporters somoslega.com. « Avant, nous regardions tous à la télévision des joueurs marquer des buts et entendre leur nom être scandé. Être ici maintenant, entendre mon nom repris en chœur, cela me rend très heureux. »

Grâce à ce succès, ainsi qu’à deux autres victoires lors des avant-dernière et dernière journées, le club, promu pour la première fois en 2016 et resté quatre ans dans l’élite, a encore lutté de toutes ses forces contre la relégation en deuxième division. Mais cela n’a servi à rien : avec un point de retard sur Gérone et, ironie du sort, Séville, Leganes est retombé en D2.

Qui sait ce qu’il se serait passé dans les autres matches si Diomande avait inscrit ce 3-2 tardif à Séville ? Pendant qu’il se propulsait ensuite d’Allemagne vers l’Espagne et les Merengue, Leganes a vécu une année très compliquée sans lui. À la 16e place, le club n’a évité une nouvelle relégation que de six points.

Un nouveau départ se profile désormais, et sur le plan financier, le club se porte au moins bien. Mais Leganes n’a pour l’instant investi que 1,27 million d’euros dans des recrues. Les 5,5 millions supplémentaires vont maintenant donner un énorme coup de pouce au club sur le marché des transferts, grâce à Diomande.

Yan Diomande : les statistiques de sa carrière