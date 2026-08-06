Attention, on parle chiffres, maintenant ! 232 jours se sont écoulés entre les signatures de contrat de Yan Diomande au CD Leganés le 27 novembre 2024 et au RB Leipzig le 16 juillet 2025. En un peu moins de huit mois, l’Ivoirien n’a disputé que dix matches avec le club espagnol, pour un total de 542 minutes jouées.

Pour cela, Leganés, un club fondé en 1928 dans une banlieue sud de Madrid, a déjà reçu la coquette somme de 20 millions d’euros de la part des Saxons. Ce qui s’est passé à Leipzig est connu : l’ultrarapide Diomande, auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 36 matches officiels, a été élu rookie de Bundesliga de la saison 2025/26 et va désormais - c’est aussi officiel depuis jeudi après-midi - rejoindre le Real Madrid pour un montant à neuf chiffres. Incroyable !

Le montant réel de l’indemnité de transfert vers les Merengue intéressait aussi énormément Leganés ces derniers jours. Car chaque million supplémentaire rapportait davantage à l’actuel club de deuxième division.

Quel bénéfice Leganés a-t-il réalisé grâce au transfert de Diomande au Real ?

Leganés s’est en effet assuré 5 % du bénéfice à la revente sur la vente de Diomande - pas sur la revente elle-même ! Cela signifie que le joueur de 19 ans a été vendu pour 20 millions. Si son transfert au Real s’est donc conclu, comme l’a rapporté Sky , pour une indemnité de base de 125 millions, le bénéfice à la vente s’élève à 105 millions - et 5 % de cette somme représenteraient 5,25 millions d’euros. À l’indemnité de transfert pourraient encore s’ajouter des bonus relativement faciles à atteindre, à hauteur de 10 millions d’euros. Selon Sky, 5 millions d’euros supplémentaires seraient plus difficiles à atteindre.

Dans ce scénario, Leganés encaisserait donc au total 25,5 millions d’euros fixes grâce à Diomande, qui est déjà, avec Youssef En-Nesyri (transféré au FC Séville en 2019/20), la vente record de l’histoire du club - soit 47 048 euros par minute jouée, ou environ 2,55 millions par match disputé. Incroyable !

Mais comment Diomande s’est-il réellement comporté lors de ses 542 minutes de jeu avec Leganés, alors promu ? Là aussi, le FC Séville devait jouer un grand rôle.

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Dans quels clubs Yan Diomande avait-il autrefois effectué des essais ?

Diomande avait auparavant déjà connu une véritable odyssée. Repéré dans son pays natal, il a atterri, après plusieurs détours, à la DME Academy, une académie sportive privée située à Daytona Beach, dans l’État américain de Floride. Là-bas, il s’est immédiatement imposé comme la figure dominante absolue et s’est rapidement offert des séances d’essai à Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, les Rangers de Glasgow, les Colorado Rapids et Charlotte FC.

Aujourd’hui, cela paraît presque incroyable, mais tous ces clubs ont refusé Diomande. Leganés est passé à l’action, grâce à des contacts directs avec DME. « Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment cette histoire, mais le propriétaire de Leganés (Jeff Luhnow, ndlr) dirige un groupe d’investissement à Houston appelé Blue Crow et je crois qu’il vient d’acheter Cascade, un club d’USL », a récemment raconté Todd Eason, directeur sportif de DME entre 2021 et 2024, à ESPN. « Mais il finançait aussi le groupe africain avec lequel je travaillais et qui repérait tous ces joueurs. Je crois qu’il s’est brouillé avec son partenaire africain, et c’est pour cela qu’il a fait venir Dio et un autre joueur à Leganés. »

Finalement arrivé libre, Diomande n’a pu débarquer en Espagne en cours de saison que parce que cela n’était autorisé qu’à partir de son 18e anniversaire, le 14 novembre. Mais il a apporté une blessure avec lui depuis les États-Unis, raison pour laquelle il a fallu attendre mars 2025 avant qu’il ne figure pour la première fois dans le groupe et fasse ses débuts.

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Un match amical organisé uniquement pour lui ! Yan Diomande a impressionné l’entraîneur de Leganés

Avant son arrivée, les dirigeants de Leganés n’avaient vu l’ailier qu’en vidéo. Lorsqu’après sa guérison, il a finalement commencé à s’entraîner avec les U19 et s’est montré très supérieur à tous les autres, tout le monde est resté bouche bée.

Leganés a alors organisé un match amical interne uniquement pour Diomande : l’équipe première affrontait une formation composée de joueurs de la réserve et des U19. Diomande a livré une prestation spectaculaire, inscrit deux buts somptueux après plusieurs actions individuelles remarquables et martyrisé les défenseurs de l’équipe professionnelle.

« Il était incroyable. Dès son premier ballon, on s’est dit : il y a quelque chose de spécial, ce n’est pas normal », s’est récemment souvenu l’ancien capitaine Sergio Gonzalez sur les ondes de COPE. L’entraîneur principal Borja Jimenez a demandé en urgence à ce que Diomande soit remplacé prématurément. Il voulait éviter une blessure, car il avait déjà vu tout ce qu’il fallait. Jimenez avait compris une chose : ce garçon-là, il nous le faut dans la lutte pour le maintien - et tout de suite !

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Yan Diomande a débuté avec Leganés contre le Real Madrid, justement

Moins de 100 heures plus tard, Diomande a connu sa première apparition avec les pros pour une courte entrée de quatre minutes - justement à l’Estadio Santiago Bernabeu contre son nouveau club, le Real Madrid. Quatorze jours plus tard, il fêtait sa première titularisation contre le FC Barcelone.

Puis sont arrivés le 4 mai et le Sanchez Pizjuan de Séville. Leganés se présentait en avant-dernière position du classement, avec quatre points de retard sur le premier non-relégable, après n’avoir arraché qu’un nul heureux à domicile contre Gérone lors de la journée précédente, et seulement dans le temps additionnel.

Avec un effectif diminué, les visiteurs tenaient le 2-2 lorsque, bien après la 90e minute, est survenue la dernière action du match : après un corner de Séville repoussé, Leganés a rapidement relancé par son gardien et lancé un contre face à la défense avancée des locaux. Diomande a poussé le ballon au-delà du gardien Orjan Nyland, sorti à sa rencontre, et s’est retrouvé à environ 22 mètres du but avec seulement la cage vide devant lui.

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Yan Diomande a manqué une énorme occasion pour Leganés - critiques des supporters

Un peu précipité, il a envoyé le ballon à gauche du poteau. Au décompte final, ce sont bien ces deux points, que Diomande avait au bout du pied, qui ont manqué à Leganés. Les supporters se sont déchaînés sur les réseaux sociaux et l’ont vivement critiqué. Un entraîneur Jimenez consterné a déclaré au sujet de cette action : « À la 95e minute, j’ai cru que nous avions déjà gagné quand j’ai vu Diomande filer seul vers le but. À ce moment-là, j’ai cru à la victoire. Il aurait pu prendre une autre décision - c’est pratiquement certain. C’est un très jeune garçon, pour qui ce niveau est nouveau. En ce moment, il a besoin de soutien. Il était anéanti. »

Quelques jours plus tard, Diomande a vécu un drame personnel qui rend une occasion manquée dans un match de football totalement insignifiante. Le jeune joueur, décrit par tous ceux qui ont croisé sa route comme quelqu’un de très attaché à sa famille, a soudainement perdu sa sœur Roxane. Pendant la Coupe du monde, il l’a rendu public en lui adressant une lettre extrêmement émouvante dans The Players' Tribune.

Le week-end suivant, Diomande a sans doute livré sa meilleure prestation sous le maillot de Leganés. La victoire 3-2 à domicile contre l’Espanyol Barcelone a mis fin à une série de huit matches sans succès. Diomande a marqué pour le 2-0 et a été le principal responsable du but contre son camp qui a amené le 3-0. Son but a fait de lui, à 18 ans, 5 mois et 27 jours, le plus jeune joueur de Leganés à marquer en Primera División.

Comment le CD Leganés s’est-il débrouillé sans Yan Diomande ?

« J’ai été préparé dès mon plus jeune âge à ce qui se passe maintenant. C’est pourquoi je ne ressens aucune pression. Je savais que ce moment viendrait. C’est un rêve devenu réalité », a ensuite déclaré Diomande au portail de supporters somoslega.com. « Avant, nous regardions tous à la télévision des joueurs marquer et entendre leur nom scandé. Être ici aujourd’hui, entendre mon nom être chanté, cela me rend très heureux. »

Avec ce succès et deux autres victoires lors de l’avant-dernière et de la dernière journée, le club, promu pour la première fois en 2016 et resté quatre ans en Liga, a encore lutté de toutes ses forces contre une relégation en deuxième division. Mais cela n’a servi à rien : avec un point de retard sur Gérone et - justement ! - le Séville FC, Leganés est quand même redescendu.

Qui sait ce qui se serait passé lors des autres matches si Diomande avait inscrit ce 3-2 tardif à Séville. Tandis qu’il a ensuite effectué son retour en Espagne chez les Merengue après avoir explosé en Allemagne, Leganés a vécu une année très compliquée sans lui. À la 16e place, le club n’a évité une nouvelle relégation que de six points.

Un nouveau départ se profile désormais, et financièrement le club se porte au moins bien. Mais jusqu’ici, seulement 1,27 million d’euros a été investi dans les recrues. Les 5,5 millions supplémentaires vont maintenant donner un énorme coup d’accélérateur à Leganés sur le marché des transferts - grâce à Diomande.

Yan Diomande : les statistiques de sa carrière