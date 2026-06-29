Une somme colossale. Combien Chelsea va-t-il toucher suite à la nomination de Maresca au poste d’entraîneur de Manchester City ?

Le Chelsea FC a officialisé le départ de son ancien entraîneur Enzo Maresca, tout en obtenant une indemnité financière de Manchester City. Le club londonien a ensuite publié un communiqué au ton ferme à l’égard du technicien italien, suscitant une vive polémique au moment même de l’annonce de sa nouvelle destination.

Manchester City a officialisé ce lundi la nomination de l’Italien Enzo Maresca au poste d’entraîneur de l’équipe première, avec un contrat de trois saisons courant jusqu’en 2029, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le club anglais.

Dans un communiqué officiel, Manchester City a souligné que l’Italien revenait au club pour la troisième fois de sa carrière, après avoir acquis une expérience d’entraîneur remarquable ces dernières années, et a réaffirmé sa confiance dans sa capacité à poursuivre la dynamique de succès.

De son côté, Chelsea a publié un communiqué officiel immédiatement après l’annonce de son recrutement par Manchester City, pour exprimer son mécontentement quant aux circonstances de son départ.

Les Blues ont par ailleurs confirmé avoir négocié une indemnité avec Manchester City, ainsi qu’un versement complémentaire de la part de l’entraîneur transalpin, sans préciser les montants.

Selon la BBC, Chelsea aurait touché 17 millions de livres sterling de Manchester City en guise d’indemnité pour la rupture du contrat de Maresca et son arrivée sur le banc des Citizens.

Les Citizens espèrent que ce retour marquera le début d’une nouvelle ère de succès, avec la volonté de continuer à briguer les titres nationaux et continentaux tout en préservant l’identité offensive qui caractérise le club depuis plusieurs années.