Zidane maintient sa position sur le rôle de Zaire-Emery au milieu

Le débat autour de la défense française s’est intensifié après la décevante défaite 3-1 contre l’Italie à San Siro. Lors de cette rencontre de Ligue des nations, les latéraux français ont été en grande difficulté, poussant beaucoup à se demander pourquoi Zaire-Emery était resté sur le banc. Le prodige du PSG a déjà dépanné avec efficacité au poste d’arrière droit en club lors des absences d’Achraf Hakimi, montrant qu’il possède la discipline tactique nécessaire pour jouer à ce poste. Zidane a toutefois rapidement écarté la possibilité de tenter la même expérience en sélection avant le prochain match contre la Turquie.

« Warren, je préfère le voir dans l’axe, au milieu de terrain, à son poste habituel », a expliqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse samedi. Il a souligné qu’il n’y avait aucun calcul tactique particulier ni aucune « différence » dans sa manière de gérer des joueurs polyvalents comme Bradley Barcola ou Rayan Cherki. Zidane a précisé qu’il estimait disposer d’un effectif suffisamment fourni sur les côtés : « Nous avons quatre joueurs sur les côtés, nous faisons la sélection en fonction des joueurs et nous en avons deux à droite, deux à gauche. Warren, s’il doit jouer, c’est au milieu de terrain. Je veux le voir à ce poste. Il n’y a rien de calculé dans tout cela, je n’essaie pas de bluffer. »

Une crise grandissante au poste d’arrière droit

Le refus d’exploiter la polyvalence de Zaire-Emery intervient alors que les solutions de la France sur le côté droit de la défense semblent de plus en plus limitées. Le forfait de Pierre Kalulu a porté un coup au groupe et contraint Zidane à appeler Sael Kumbedi, 21 ans, qui évolue actuellement en deuxième division allemande. Malo Gusto, l’un des rares spécialistes disponibles aux côtés de Jules Kounde, reconverti à ce poste, a vécu une soirée cauchemardesque à Milan.

À l’inverse, Zaire-Emery a fait preuve d’une grande régularité avec le PSG tout au long de la saison 2025-2026. Il est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique, avec le total impressionnant de 4 224 minutes disputées en compétition. Sa fiabilité à plusieurs postes en a fait un joueur apprécié du club parisien, mais il reste un « abonné au banc » en sélection, avec seulement 13 sélections à son actif. Malgré sa présence régulière dans les groupes retenus pour les matches, il n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Zidane.

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La qualification en Ligue des nations en jeu

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La pression monte sur Zidane, qui doit trouver la bonne formule alors que la France se rend à Bordeaux pour un match décisif contre la Turquie. Pour s’assurer une place en quarts de finale de la Ligue des nations sans dépendre du résultat de la rencontre entre la Belgique et l’Italie, les champions du monde 2018 doivent obtenir au moins un match nul. Une défaite pourrait entraîner une élimination catastrophique dès la phase de groupes, un scénario qui soumettrait les débuts de Zidane à la tête de l’équipe à un examen minutieux.

Si le débat sur le poste d’arrière droit se poursuit, l’essentiel reste la performance collective nécessaire pour venir à bout d’une équipe turque coriace. Zaire-Emery devrait de nouveau débuter sur le banc, à moins que Zidane ne décide de renouveler un milieu de terrain qui a semblé manquer de dynamisme lors de la défaite en milieu de semaine.