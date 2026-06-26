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FBL-US-WC 1994-NETHERLANDS-MOROCCOAFP
Karim Malim

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Une soirée placée sous le signe des souvenirs… Le Maroc va-t-il prendre sa revanche sur les Pays-Bas ?

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
Pays-Bas
Maroc
Mexique

Une affiche qui évoque des souvenirs de la Coupe du monde 1994

La sélection marocaine s’apprête à affronter les Pays-Bas au stade des 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Un test majeur pour les « Lions de l’Atlas », qui devront dominer les « Moulins à vent » pour composter leur billet pour les huitièmes.

Le match se tiendra au stade de Monterrey, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Marocains ont affiché un niveau de jeu constant tout au long de cette édition, confirmant leur statut de formation référence sur la scène internationale grâce à un style alliant rigueur tactique et mental de guerrier.

Les « Lions de l’Atlas » ont affiché une grande solidité face aux cadors, entamant leur parcours par un précieux match nul (1-1) contre le Brésil, avant de s’imposer 1-0 face à l’Écosse, avant de dominer Haïti 4-2 et de valider leur billet pour les phases à élimination directe.

De son côté, les Pays-Bas ont impressionné en phase de groupes : un nul spectaculaire face au Japon (2-2), une large victoire contre la Suède (5-1) et un succès mérité face à la Tunisie (3-1).

Coupe du monde
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Pays-Bas
PAB
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Maroc
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Ce duel rappelle l’unique affrontement entre les deux nations en phase finale de Coupe du monde : lors de l’édition 1994 aux États-Unis, les Pays-Bas s’étaient imposés 2-1 au Citrus Bowl en phase de groupes.

Les deux buts néerlandais avaient été inscrits par Dennis Bergkamp (43^e) et Brian Roy (77^e), tandis que Hassan Nazih avait sauvé l’honneur marocain dès la 47^e minute. Cette rencontre demeure, à ce jour, la seule confrontation entre les deux nations en Coupe du monde, avant leur retrouvailles 32 ans plus tard, lors de l’édition 2026.

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