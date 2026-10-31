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FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICOAFP
Karim Malim
Traduit par

Une soirée historique pour Simeone : l'Atlético Madrid enflamme la Liga et s'empare de la tête du classement

D. Simeone
A. Grimaldo
Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
LaLiga
Argentine
Espagne

Aragonés n'est plus seul

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Lors d'une soirée riche en plus d'une victoire, l'Atlético Madrid a réussi à prendre la tête de la Liga, offrant à son entraîneur argentin Diego Simeone l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la compétition, après que son équipe a continué d'engranger les points et signé un record le plaçant à égalité avec l'une des légendes du coaching en Espagne.

L'Atlético Madrid a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Levante, son hôte, sur le score de deux buts à zéro, lors du match qui les a opposés samedi soir au stade Ciudad de Valencia, dans le cadre de la onzième journée de la Liga.

Avec ce succès, les hommes de Simeone portent leur total à 28 points et s'emparent provisoirement de la tête du classement, avec un point d'avance sur le Barça, deuxième avec 27 points, le club catalan comptant un match en retard. En face, Levante reste bloqué à 10 points et se retrouve à la seizième place du classement de la compétition.

Cette victoire n'a pas été qu'une simple affaire de trois nouveaux points pour l'Atlético Madrid, elle a aussi porté un accomplissement historique pour son entraîneur Diego Simeone, qui a égalé le record détenu par Luis Aragonés, l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la Liga.

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Simeone en est à 345 victoires en 565 matchs disputés en Liga, pour 123 nuls et 98 défaites, égalant ainsi le record d'Aragonés, auteur de 344 victoires en 756 matchs, un accomplissement qui reflète la grande constance de l'entraîneur argentin au fil de ses années à la tête de l'Atlético Madrid.

Côté déroulement de la rencontre, l'Atlético Madrid a ouvert le score par l'intermédiaire d'Alejandro Grimaldo, après que le latéral espagnol a profité de la confusion de la défense de Levante dans la surface de réparation, à la suite d'un centre de Baena venu du côté gauche.

Olasagasti a échoué à dégager le ballon comme il le fallait, celui-ci parvenant à Grimaldo, qui l'a contrôlé avant d'expédier une puissante frappe du pied gauche d'un angle fermé, qui est allée se loger dans la lucarne supérieure gauche, annonçant l'avantage de son équipe d'un but splendide.

Les statistiques ont révélé la grande valeur offensive de Grimaldo lors de cette saison, lui qui a été impliqué dans six buts en Liga 2026-2027, soit quatre buts et deux passes décisives, devenant ainsi le défenseur le plus décisif de la compétition à ce jour.

En seconde période, Giuliano Simeone a renforcé l'avance de l'Atlético Madrid d'un deuxième but, après que le club madrilène s'est projeté sur une attaque organisée par le côté droit, menée par Baena, qui a progressé avec le ballon avant d'adresser une passe soignée à son coéquipier.

Giuliano a fait preuve d'une grande vitesse dans son démarquage, prenant le dessus par son démarrage sur Nacho Pérez, puis a reçu le ballon dans la surface, avant de n'avoir besoin que de deux touches de balle pour passer le gardien Ryan et l'envoyer au fond des filets, confirmant la supériorité de l'Atlético Madrid et scellant le résultat de la confrontation.

Ainsi, l'Atlético Madrid est reparti avec une précieuse victoire pour prendre la tête de la Liga, tandis que Simeone en a été le plus grand gagnant sur le plan historique, après avoir égalé l'accomplissement d'Aragonés et s'être approché de la détention à lui seul du record de l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la compétition.

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