Kylian Mbappé, la star française, est entré dans l'histoire en étant titularisé avec les Bleus contre le Sénégal, ce mardi soir, en Coupe du monde 2026.

D’après le site spécialisé Transfermarkt, il a ainsi porté à 99 le nombre de ses sélections avec les Bleus.

À seulement 27 ans, l’attaquant du Real Madrid poursuit ainsi son ascension vers le palmarès des joueurs les plus capés de l’histoire des Bleus.

Avec cette 99e sortie, l’attaquant du Real Madrid intègre désormais le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire des Bleus.

Le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France comprend une pléiade de légendes : le gardien Hugo Lloris arrive en tête avec 145 sélections, suivi de près par le défenseur central Lilian Thuram, deuxième avec 142 sélections.

Les troisièmes et quatrièmes places sont occupées ex aequo par l’attaquant Olivier Giroud et la star de l’attaque Antoine Griezmann, avec 137 sélections chacun, suivis par la « gazelle noire » Thierry Henry à la cinquième place avec 123 sélections.

En deuxième partie de ce top 10, « le Rocher » Marcel Desailly pointe à la sixième place avec 116 sélections, juste devant la légende Zinédine Zidane, septième avec 108 capes, puis le milieu défensif Patrick Vieira, huitième avec 107 sélections, juste devant l’actuel sélectionneur Didier Deschamps, neuvième avec 103 capes, tandis que le buteur Kylian Mbappé ferme la marche avec 99 sélections.