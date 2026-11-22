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L'international algérien Riyad Mahrez retrouve son ancienne équipe, Al-Ahli, mais cette fois sous le maillot d'Al-Shamal, dans un match chargé de souvenirs et d'enjeux, puisque le club qatari reçoit la formation de Djeddah demain, lundi soir, dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupes (zone Ouest) de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Tous les regards seront tournés vers Mahrez, qui s'apprête à affronter le club dont il a défendu les couleurs pendant trois saisons et où il a laissé une empreinte exceptionnelle, lui qui fut l'une des grandes stars de la dernière période dorée de l'histoire d'Al-Ahli, avant de tenter une nouvelle aventure sur les pelouses qataries.

Ce match revêt un caractère particulier pour l'Algérien, qui a rejoint Al-Shamal au terme de son aventure avec Al-Ahli. Il n'a pour autant rien perdu de son éclat, puisqu'il enchaîne les prestations offensives remarquables depuis le début de sa nouvelle expérience.

À 35 ans, il a été impliqué sur 9 buts en 7 matchs disputés toutes compétitions confondues, avec 4 réalisations et 5 passes décisives, preuve qu'il a conservé son sens du but et sa capacité à faire la différence, malgré le changement d'environnement et de concurrence.

L'éclosion de Mahrez se prolonge en championnat du Qatar, où il a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses quatre derniers matchs, délivrant même 3 passes décisives au cours de l'une de ces rencontres, selon le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat ».

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L'Algérien entend poursuivre sur sa lancée face à Al-Ahli et confirmer sa capacité à mener sa nouvelle équipe vers un résultat positif, dans un test singulier, entre nostalgie du passé et envie de s'affirmer.

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Trois saisons qui ont marqué le passage de Mahrez à Al-Ahli

Depuis son arrivée à Al-Ahli à l'été 2023 en provenance de Manchester City, Mahrez est devenu l'un des piliers du projet sportif du club, contribuant à renforcer sa présence sur les scènes nationale et continentale.

Au cours des trois saisons qu'il a passées sous le maillot du club de Djeddah, Al-Ahli a terminé successivement aux troisième, cinquième et quatrième places du championnat saoudien, mais la réussite la plus marquante reste ses succès continentaux, qui ont installé le club parmi les grands d'Asie.

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Mahrez a été de l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire d'Al-Ahli, contribuant à ses sacres en Ligue des champions de l'AFC Élite en 2025 et 2026, aux dépens des Japonais de Kawasaki Frontale et de Machida Zelvia, permettant à l'équipe de continuer à s'imposer sur la scène continentale.

Durant cette période, Al-Ahli a également disputé la Coupe des trois continents, compétition nouvellement créée par la FIFA, et a terminé son parcours à la deuxième place, après avoir affronté les Égyptiens de Pyramids et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

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Sur le plan national, Mahrez a ajouté à son palmarès avec Al-Ahli la Supercoupe d'Arabie saoudite 2026, disputée à Hong Kong, après une large victoire 5-1 contre Al-Qadsiah en demi-finale, puis un match nul 2-2 face à Al-Nassr en finale, le titre se jouant aux tirs au but.

Al-Ahli en quête d'une nouvelle victoire continentale

De son côté, Al-Ahli aborde la rencontre avec le moral au beau fixe, après sa victoire remarquée 3-1 contre Al-Nassr lors du Clasico de la Roshn Saudi League, qui lui offre un sérieux élan avant de poursuivre son parcours dans la compétition asiatique.

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Le club de Djeddah occupe la sixième place du groupe Ouest avec 8 points, tandis qu'Al-Shamal est huitième avec 5 points, ce qui renforce l'importance de cette rencontre dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

Tenant du titre, Al-Ahli compte s'appuyer sur son expérience continentale et sa puissance offensive pour ramener les trois points et poursuivre la défense de sa couronne asiatique, tandis qu'Al-Shamal misera sur l'avantage du terrain et le soutien de son public, ainsi que sur la forme de Mahrez, pour décrocher un résultat qui consoliderait sa position au classement.

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Entre l'ambition de Mahrez de continuer à briller sous le maillot de sa nouvelle équipe et la volonté d'Al-Ahli de confirmer sa suprématie continentale, cette rencontre dépasse le simple enjeu des trois points pour devenir un test particulier pour une star qui retrouve son passé, mais cette fois en adversaire, sous un autre maillot.