« Une soirée épique »… Pourquoi la victoire de l'Angleterre face au Mexique est-elle la plus grande depuis 1966 ?

L'Angleterre a signé l'une des plus grandes victoires de son histoire en Coupe du monde en battant le Mexique (3-2) sur la pelouse légendaire de l’Azteca, ce lundi, et s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale où elle défiera la Norvège à Miami samedi prochain. Une performance héroïque que la chaîne britannique « BBC Sport » a qualifiée de meilleure depuis le sacre des Three Lions en 1966.

La BBC a recueilli la réaction de l’ancien capitaine anglais Alan Shearer : « Ces joueurs ont représenté leur pays avec brio. Tout ce qui aurait pu les freiner, tous les défis auxquels ils ont été confrontés (l’énergie, l’altitude), ils les ont surmontés, et ils ont largement mérité cette victoire. Ce fut une performance époustouflante du début à la fin. »

Une soirée historique

Les Three Lions ont ainsi conquis l’une des forteresses les plus imprenables du football mondial : avant ce match, le Mexique n’avait perdu que deux fois en 89 rencontres officielles au stade Azteca, un bastion rendu redoutable par son altitude supérieure à 2 100 mètres. le coup d’envoi a été retardé d’une heure en raison d’orages, sans compter l’expulsion du défenseur Jarell Quansah dès le début de la seconde période.

Au coup de sifflet final, les joueurs anglais se sont effondrés à genoux, submergés par la joie et l’épuisement, tandis que l’entraîneur allemand Thomas Tuchel prenait dans ses bras le héros du match, Jude Bellingham, auteur des deux buts, dans une image forte symbole de cet exploit historique.

Bellingham met fin à la polémique

Bellingham a clos le débat sur sa titularisation grâce à un doublé somptueux qui a mis l’Angleterre devant, sans oublier une intervention décisive sur sa ligne de but, empêchant le défenseur mexicain César Montes d’égaliser juste avant la mi-temps (2-2).

Après la réduction du score par Julián Quiñones et l’expulsion de Kwanasa, le capitaine Harry Kane a transformé un penalty pour offrir à l’Angleterre une avance décisive.

Tuchel fait ses preuves

Tuchel a ensuite fait preuve de son génie tactique après l’expulsion : il a fait entrer John Stones à la place de Bukayo Saka, puis Dan Burn et Jed Spence pour former une défense à cinq qui a résisté à la pression mexicaine dans les dernières minutes, y compris pendant les 11 minutes de temps additionnel.

« Lorsque l’équipe d’Angleterre était sous pression, l’entraîneur a procédé aux changements qui s’imposaient », a déclaré Shearer. « Les remplaçants sont entrés en jeu et ont parfaitement rempli leur rôle. Quelle soirée inoubliable ! »

Une ambiance légendaire

L’Azteca a vibré dans une ambiance légendaire : les supporters s’étaient massés le long des routes cinq heures avant le coup d’envoi, et le vacarme au moment du coup d’envoi était assourdissant, à tel point que certains supporters mexicains avaient les larmes aux yeux en chantant l’hymne national.

Les coups de tonnerre, les éclairs et les nuages sombres qui ont recouvert le stade alors que le coup d’envoi tardait à venir ont ajouté encore plus de suspense et d’excitation à cette soirée qui s’est prolongée jusqu’à l’aube pour les téléspectateurs britanniques.

Le rêve d’une deuxième étoile

Grâce à ce succès historique, Tuchel poursuit la mission confiée par Gareth Southgate : « ajouter une deuxième étoile au maillot de la sélection » en remportant la Coupe du monde pour la deuxième fois de l’histoire de l’Angleterre, dans une performance qui s’impose comme la plus remarquable de son mandat et qui n’a rien à envier aux victoires récentes des Three Lions.