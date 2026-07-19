L'équipe d'Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde 2026, après avoir dominé la France 6-4 lors d'un match spectaculaire disputé au Hard Rock Stadium de Miami. Les « Three Lions » ont ainsi conclu leur parcours dans la compétition de la meilleure façon possible, tandis que les Bleus terminent à la quatrième place.

Les Three Lions ont d’emblée imposé leur rythme : Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute d’une frappe puissante, avant qu’Ezri Konsa ne double la mise d’une tête magistrale à la 18^e. Bukayo Saka a ensuite doublé la mise en deux temps : il a d’abord inscrit le troisième but à la 37e minute, puis a récidivé dans le temps additionnel de la première période, offrant à l’Angleterre un avantage de 4-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Bleus ont tenté de renverser la vapeur : Kylian Mbappé a d’abord réduit l’écart dès la 48^e minute, Bradley Barcola a ajouté un deuxième but à la 54^e, puis Mbappé a inscrit son doublé personnel (66^e), relançant complètement la rencontre.

Mais l’Angleterre a rapidement retrouvé son sang-froid : Bukayo Saka a achevé son triplé en transformant un penalty à la 87^e, Ousmane Dembélé a réduit le score à 5-4 d’une frappe à la 90^e+6, avant que Jude Bellingham ne scelle le score final à 6-4.

La rencontre a été marquée par la performance éclatante de Saka, auteur d’un triplé, tandis que Mbappé a poursuivi son écriture de l’histoire en inscrivant deux buts portant son total à 22 réalisations en Coupe du monde, ce qui lui permet de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’épreuve. Il a également consolidé son statut de meilleur buteur de l’édition 2026 avec 10 réalisations, malgré la défaite des siens.

Voici le résumé du match Angleterre-France.



