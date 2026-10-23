La police mène une enquête après le cambriolage du domicile de Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, un incident survenu au moment même de son retour d'Italie avec son équipe, après la défaite face à Côme en Ligue des champions.

Selon le réseau « ESPN », la famille de Fernandes ne se trouvait pas au domicile au moment des faits, tandis que la police s'est rapidement rendue sur les lieux de l'incident, et Manchester United a apporté son soutien à son capitaine.

Un communiqué de la police du Cheshire, rapporté par le réseau « ESPN », indique : « Vers 20h30 le mercredi 21 octobre, la police a reçu des signalements d'une activité suspecte à une adresse située dans le secteur d'Alderley Park, à Nether Alderley. »

Le communiqué ajoute : « L'appelant a signalé la présence de trois hommes non identifiés dans le jardin arrière d'une propriété voisine. »

Il poursuit : « Les agents se sont rendus sur le lieu du signalement, mais n'ont trouvé aucune trace des suspects à leur arrivée. Toutefois, les agents ont découvert que la propriété avait été cambriolée et qu'un certain nombre de biens avaient été dérobés. »

Le communiqué conclut : « Une enquête sur l'incident a été ouverte, et les investigations se poursuivent. »

L'inspecteur David Jarvis, de l'unité d'enquêtes proactives de Macclesfield, a déclaré : « Cette enquête n'en est actuellement qu'à ses débuts, et nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour retrouver les personnes responsables de cet incident. »

Il a ajouté : « Dans le cadre de nos investigations, nous souhaitons entrer en contact avec toute personne qui se trouvait dans le secteur au moment des faits et qui pense avoir pu observer une quelconque activité suspecte. »

Il a poursuivi : « Il en va de même pour toute personne disposant d'enregistrements de caméras de surveillance ou de caméras embarquées, susceptibles d'aider l'enquête. »

Une soirée catastrophique en Lombardie a vu Manchester United s'incliner sur une humiliante défaite 4-1 face à l'équipe de Cesc Fàbregas, portant à sept sa série de matches sans victoire, et ce résultat a également poussé Bruno Fernandes à remettre publiquement en question les méthodes de son entraîneur Michael Carrick.



