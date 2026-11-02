Jamie Carragher, la légende de Liverpool, s'en est pris violemment à Alexis Mac Allister, joueur des Reds, après sa tentative de faire expulser Noni Madueke, l'ailier d'Arsenal, lors du match entre les deux équipes dimanche dernier, qui s'est soldé par une victoire du club londonien (1-0), sur la pelouse d'Anfield.

Mac Allister s'est retrouvé au cœur d'une vive tension après avoir mis le feu aux poudres, le milieu de terrain ayant crié au visage de Martin Ødegaard et frappé l'arrière de la tête du capitaine d'Arsenal alors que celui-ci était au sol.

Mac Allister s'est ensuite lui-même laissé tomber au sol lorsque la tête de Madueke a touché la sienne, mais Carragher a vivement critiqué l'ancien joueur de Brighton après sa tentative de réduire Arsenal à dix joueurs.

La légende d'Anfield, âgée de 48 ans, a déclaré à Sky Sports : « Je veux que Liverpool gagne le match, mais je suis content que Madueke n'ait pas été expulsé. »

Il a ajouté, selon le journal anglais « The Sun » : « Nous devons vraiment critiquer les gens et leur dire : "C'est embarrassant." »

Et de poursuivre : « C'est ridicule et cela doit cesser. Je ne le supporte pas. Si quelqu'un rejette sa tête en arrière et donne un coup de tête à son adversaire, cela mérite un carton rouge. »

Il a conclu : « Mais si le contact est face à face et qu'il y a un contact, que l'autre joueur tombe et se fait expulser, alors dans le jeu, les autres joueurs doivent en être tenus pour responsables. »