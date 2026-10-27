La star d'Arsenal s'est retrouvée dans une situation embarrassante lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue hier, lundi, à Londres, et qui a vu le sacre de Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich.

Le journal « The Sun » a indiqué que le Brésilien Gabriel a été contraint de revivre les souvenirs de son douloureux penalty manqué en finale de la Ligue des champions, lors de sa grande soirée à la cérémonie du Ballon d'Or.

Le joueur brésilien, âgé de 28 ans, a manqué son penalty lors de la dernière tentative de la séance de tirs au but face au Paris Saint-Germain en mai, ce qui a coûté à Arsenal la perte d'un titre qui aurait été le tout premier de son histoire en Ligue des champions.

Ces douloureux souvenirs sont remontés à la surface lorsqu'une vidéo rassemblant les images du décisif affrontement de Budapest a été diffusée durant la cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or, organisée lundi soir à Londres, à l'occasion de la victoire du Paris Saint-Germain au titre de meilleur club masculin de l'année.

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Gabriel, le défenseur central d'Arsenal, vêtu de son costume, se trouvait dans le public tandis que les images étaient projetées sur le grand écran.

Les supporters de football ont saisi l'occasion pour accentuer la souffrance du défenseur sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a lancé en plaisantant : « Il essaie de retenir ses larmes », tandis qu'un autre a écrit : « Mon frère souffrait de souvenirs douloureux ». Un troisième a déclaré : « Ils sont cruels », et un quatrième a ajouté : « Il pensait qu'il pourrait oublier tout ça ».

Au-delà de ce douloureux moment en Hongrie, Gabriel a été l'un des joueurs les plus en vue d'Arsenal lors de la saison dernière, durant laquelle le club a remporté le titre de Premier League.

Il a terminé à la vingt et unième place au classement du vote pour le Ballon d'Or, soit six places derrière son coéquipier d'Arsenal Declan Rice.