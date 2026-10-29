La saison dernière, le FC Bayern est entré dans l’histoire : avec 16 victoires consécutives, les Munichois ont réalisé le meilleur début de saison de l’histoire des cinq grands championnats européens, battant un record de l’AC Milan vieux de plus de 30 ans. Les Italiens avaient commencé la saison 1992-1993 par 13 victoires de suite. Le FC Bayern n’avait alors perdu ses premiers points que le 8 novembre, lors d’un match nul 2-2 contre l’Union Berlin en Bundesliga.

Une telle série était déjà impossible cette saison : dès leur quatrième match officiel, les Munichois n’ont pas fait mieux qu’un 0-0 contre le FC Schalke 04 en Bundesliga. Après 13 rencontres, ils ont désormais perdu des points à quatre reprises : le FC Bayern a également fait match nul contre le FC Augsbourg, le Viking Stavanger et Arsenal FC.

Mais comme ils n’ont toujours pas subi la moindre défaite, les Munichois présentent une particularité parmi les cinq grands championnats européens : ils sont le seul club encore invaincu cette saison, toutes compétitions confondues. Les leaders des autres grands championnats, le FC Barcelone, Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, ont même tous déjà essuyé au moins deux défaites.

Le FC Bayern n’a plus gardé sa cage inviolée depuis six matches

Cette aura du FC Bayern tient avant tout à son attaque redoutablement efficace. Les Munichois ont déjà inscrit 47 buts, soit 3,6 par match en moyenne. C’est exactement le même chiffre qu’au même stade de la saison précédente. Il s’explique surtout par les statistiques exceptionnelles des deux stars : après 13 matches, Michael Olise affiche le total sensationnel de 19 contributions décisives, contre 17 pour Harry Kane, meilleur joueur du monde. Une certaine dépendance se dessine.

Prochains matchs FCB Bundesliga 13:30 BVB Regarder

La défense suscite quant à elle quelques inquiétudes. Avec déjà 14 buts encaissés, la moyenne dépasse un but par match. En 13 matches officiels, les Munichois n’ont gardé leur cage inviolée qu’à trois reprises. La saison dernière, ils y étaient parvenus deux fois plus souvent après le même nombre de rencontres. C’est surtout la tendance qui inquiète : ils ont encaissé au moins un but lors de chacun de leurs six derniers matches officiels, même à domicile en Coupe d’Allemagne contre le 1. FC Magdebourg, club de deuxième division.

Est-ce dû à un manque d’automatismes ? Quoi qu’il en soit, aucune défense à quatre ne se dégage clairement à l’heure actuelle. Min-Jae Kim et Jonathan Tah se disputent la place aux côtés de Dayot Upamecano, titulaire indiscutable. Sur les côtés, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown et Alphonso Davies ont bénéficié d’un nombre d’occasions de jouer similaire, sans hiérarchie claire. Laimer, Brown et Davies ont aussi déjà dû évoluer dans des rôles plus offensifs en raison d’un manque de joueurs disponibles.

Deux grands tests attendent la série d’invincibilité des Munichois dans les prochains jours. Samedi, ils affronteront leur plus grand rival national, le Borussia Dortmund, dans le choc de Bundesliga, avant un déplacement chez l’Atlético de Madrid mardi en Ligue des champions.