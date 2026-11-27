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L'intérêt du FC Barcelone pour Ilyas Hidaoui a suscité de vives réactions au Maroc, où grandit l'espoir de voir l'un des talents les plus en vue de l'Académie Mohammed VI rejoindre le club catalan, une étape qui illustre les fruits de l'investissement marocain dans la formation des talents du football.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », les informations révélées par des médias africains sur l'intention du FC Barcelone de formuler une offre pour recruter le jeune latéral droit ont suscité un vif intérêt dans les médias marocains et africains, qui ont mis en lumière la volonté du club catalan d'attirer des talents du continent africain.

Âgé de 18 ans, Hidaoui est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du football marocain. Son nom circule depuis un certain temps parmi les spécialistes de la détection et du développement des talents dans le pays, dont certains ont analysé en détail ses qualités techniques.

Les caractéristiques du joueur expliquent l'intérêt du FC Barcelone, notamment sa capacité à lire le jeu et à participer à la construction des attaques, des qualités que le club catalan recherche chez ses joueurs.

Selon le site « Africa Foot », l'entraîneur marocain Fouad Sahabi a souligné l'intelligence tactique de Hidaoui et sa capacité à anticiper les déplacements adverses, ainsi que son aisance dans les tâches défensives sans prendre de risques inutiles.

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Le technicien a insisté sur la qualité de lecture du jeu du joueur, sur sa capacité à relancer sous pression et à faire le lien entre les lignes grâce à des passes verticales.

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Sahabi a également mis en avant la supériorité de Hidaoui dans le jeu aérien, grâce à sa détente comme à son sens du timing dans les interventions, un atout qui le rend dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs.

Ces qualités dessinent le profil d'un défenseur doté d'atouts en phase avec la philosophie du FC Barcelone : il sait assumer des responsabilités lorsque son équipe a le ballon, offrir des solutions à ses coéquipiers et remplir ses tâches défensives.

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De son côté, Mohamed Oustad, ancien joueur du Raja Casablanca et entraîneur spécialisé dans la formation des jeunes talents, a salué le potentiel de Hidaoui, estimant qu'il possède les qualités nécessaires pour accéder à un niveau élevé du football européen.

L'entraîneur a mis l'accent sur la maturité tactique du joueur, supérieure à ce que l'on observe habituellement à son âge, ainsi que sur le calme dont il fait preuve dans les situations de pression et sur sa capacité à se montrer leader sur le terrain.

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Il a également relevé la facilité avec laquelle Hidaoui lit les intentions adverses, ainsi que sa capacité à anticiper le développement des attaques et les déplacements des joueurs.

Ces éloges se vérifient sur le terrain : Hidaoui a remporté la Coupe d'Afrique des nations U17 avec le Maroc en 2025, et a été élu meilleur joueur du tournoi international U19 organisé par l'Académie Mohammed VI en avril dernier.

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Qu'un défenseur décroche le titre de meilleur joueur d'un tournoi réunissant plusieurs académies de grands clubs européens témoigne clairement de l'ampleur de son potentiel.

L'intérêt du FC Barcelone donne un nouvel élan à la carrière du joueur, considéré au Maroc comme prêt à franchir une étape importante de son parcours.

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La direction sportive du club catalan entend continuer à explorer le marché africain, de plus en plus attractif pour les clubs européens, d'autant que Hidaoui réunit de nombreuses qualités techniques recherchées par le FC Barcelone dans ses recrutements de jeunes talents.