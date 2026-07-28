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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Une seule victoire au compteur : Al Ahly conclut son stage au Portugal sur un nouveau faux pas

Al Ahli
Fulham
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Angleterre

Les résultats des matchs amicaux influencent-ils la saison de « l'élégant » ?

Al-Ahli d'Arabie saoudite a conclu son stage à l'étranger, en préparation de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, par un nouveau faux pas, échouant ainsi à décrocher sa deuxième victoire.

Al-Ahli a fait match nul face à Fulham (1-1), lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, dans le sixième et dernier match amical de l'équipe durant son stage à l'étranger en Autriche et au Portugal, avant le début de la nouvelle saison.

C'est Al-Ahli qui a ouvert le score à la 20e minute de jeu, par l'intermédiaire de son attaquant brésilien Ricardo Matias, avant que la formation anglaise n'égalise quelques minutes avant la fin de la première période.

Il s'agissait du deuxième match disputé par Al-Ahli ce mardi, après sa défaite, à la mi-journée, face au Portimonense portugais sur le score de deux buts à zéro.

Le match contre Fulham a vu la participation de la plupart des éléments titulaires de manière habituelle, contrairement à la rencontre face au Portimonense, lors de laquelle seul l'ailier brésilien Wenderson Galeno figurait parmi les joueurs étrangers alignés.

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Ainsi, Al-Ahli termine son stage à l'étranger en Autriche et au Portugal avec une seule victoire, obtenue aux dépens du Saalfelden autrichien sur le score de huit buts à zéro, lors de son premier match amical.

Par la suite, Al-Ahli a essuyé trois défaites, face à Holstein Kiel (Allemagne), au Vitória Guimarães et au Portimonense (Portugal), tout en faisant match nul avec un score positif contre le Rio Ave portugais et Fulham.

L'équipe saoudienne doit regagner la ville de Djeddah dans les prochaines heures, afin d'entamer les derniers préparatifs dans le Royaume avant le début de la nouvelle saison.

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